L’estate 2025 a Bologna si conferma come un periodo ricco di opportunità e novità per bambini, bambine, ragazzi, ragazze e le loro famiglie.

Il Comune di Bologna ha predisposto un’offerta estiva diversificata e inclusiva, appositamente pensata per rispondere alle esigenze di tutte le fasce d’età, dal nido fino alle scuole superiori e oltre, impegnandosi a offrire esperienze significative e di qualità, promuovendo il benessere e la socialità in un ambiente che sia stimolante e sicuro.

Grazie a un impegno economico significativo e all’introduzione di procedure semplificate, in città sono disponibili numerose opportunità per un’estate all’insegna di momenti ricreativi, esperienze ludico-educative e arricchimento formativo: il programma estivo del Comune di Bologna nasce dalla sinergia tra servizi comunali e gestori convenzionati e garantisce un’ampia scelta e un’elevata qualità. Con un’ulteriore integrazione di risorse, si è anche prolungato il periodo di apertura e di attività di alcuni centri Cresco permettendo poi la loro riapertura anticipata con il rientro a scuola a settembre.

Nido d’infanzia (0-3 anni)

Al nido nel mese di luglio: tre settimane per bambine e bambini già iscritti ai servizi comunali o convenzionati che ne fanno richiesta (1-4 luglio, 7-11 luglio, 14-18 luglio). Il servizio è gestito dal personale delle rispettive strutture e con la supervisione del coordinamento pedagogico.

Servizio estivo Nido Pollicino: il nido resta aperto, con un servizio a iscrizione per tre settimane dal 21 luglio all’8 agosto, sia per i propri utenti, sia per bambini e bambine che frequentano altri nidi della città.

Centri estivi convenzionati con il Comune di Bologna (3-14 anni)

Un’ampia rete di servizi qualificati con proposte diversificate e stimolanti, differenziate per fasce di età: 3-6 anni (scuola dell’infanzia); 6-11 anni (scuola primaria); 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado).

A oggi il sistema delle iscrizioni ai Centri estivi ha elaborato circa 9.500 domande, 8.750 delle quali sono state assegnate ad almeno un turno. Delle 8.498 domande confermate, il 76% è stata assegnata nella prima scelta espressa, il 4% in seconda, il 13% ha poi rinunciato e il 4 % è rimasto in lista di attesa: le iscrizioni restano comunque aperte per tutta l’estate, sui posti ancora disponibili per un totale di 11.348 settimane.

Info: https://www.bolognazerodiciotto.it/news-z18/riapertura-iscrizioni-centri-estivi-2025

Scuole aperte tutto l’anno (11-14 anni)

Un progetto innovativo che trasforma le scuole secondarie di primo grado in luoghi di aggregazione e attività, anche durante l’estate, con un programma che dedica ampio spazio alle attività ricreative, con ricche offerte di uscite sul territorio, pratiche sportive, laboratori musicali e teatrali, gite anche fuori porta, cinema, teatro, giochi di ruolo, piscina e tanto altro. Alcuni laboratori sono realizzati grazie alla collaborazione con il Settore musei civici, il Settore Biblioteche e Welfare culturale, il Settore Sport. Tutti i 22 istituti comprensivi della città aderiscono all’iniziativa.

Le attività di Scuole aperte tutto l’anno sono riservate a ragazzi e ragazze che frequentano le scuole secondarie di primo grado della città (11-14 anni) e per l’estate 2025 sono già state raccolte le iscrizioni alle settimane disponibili dai singoli istituti frequentati.

Info: https://www.bolognazerodiciotto.it/progetti-018/radicalmenteadolescenti/scuole-aperte-tutto-anno

Spazi Cresco (11-18 anni)

Le attività dei tanti servizi extrascolastici comunali diffusi nei quartieri cittadini continuano nei mesi di giugno e luglio grazie a ulteriori finanziamenti appositamente stanziati, anche regionali. Proseguono gli interventi di prossimità che cercano di intercettare le ragazze e i ragazzi presenti nei pomeriggi estivi sul territorio favorendo l’aggancio educativo, raccogliendo bisogni e proposte di attività che possono nascere dai singoli e dai gruppi informali incontrati.

Nel Quartiere Porto-Saragozza proseguono sia le attività di Kaleidos (via Pier de’ Crescenzi 14) e del Padiglione (via dello Scalo 22/2) che il lavoro delle équipe di educativa di prossimità sul territorio

Nel Quartiere Borgo Panigale – Reno restano attive le equipe di educativa di prossimità che operano nelle aree della Barca (Zona Treno) e di Casteldebole con azioni di monitoraggio del territorio e attività di aggancio e di aggregazione, nonché il centro di aggregazione di via Nullo Baldini 7

Nel Quartiere Navile prosegue il lavoro delle equipe di educativa di prossimità in Bolognina e nell’area della Pescarola; restano aperti i centri Cresco Bunker (via Agucchi 284/B) e Lingotto (via Longhi 8), mentre tutti gli altri centri Cresco del Quartiere anticiperanno l’apertura a metà settembre, con l’avvio delle scuole

Nel Quartiere San Donato – San Vitale proseguono le uscite di prossimità per dare continuità alle attività di ascolto e intercettazione bisogni, attività che sono già in essere con i gruppi informali del territorio. Fino al 10 luglio restano aperti i centri Cresco Torretta e Casa Gialla

Nel Quartiere Santo Stefano tante sono le proposte del Centro Cresco il Pallone, con laboratori e uscite in piscina

Nel Quartiere Savena saranno aperti il Centro Cresco Fresko (via Abba 6) e il Polo Populonia

Info e locandine con le proposte specifiche su: https://www.bolognazerodiciotto.it/maps/mappa-cresco

Soggiorni estivi (14-17 anni)

La novità per l’estate 2025 sono stati i soggiorni estivi proposti ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra i 14 e i 17 anni.

Due turni settimanali in natura sulle rive del Bacino di Suviana. La proposta ha trovato la corrispondenza di 17 iscritti complessivi. Per promuovere la partecipazione è stato previsto un contributo variabile alle famiglie con un ISEE fino a euro 35.000.

Le iscrizioni sono terminate e i ragazzi sono pronti a partire il 30 giugno per il primo soggiorno.

Info: https://www.comune.bologna.it/servizi/educazione-formazione/iscrizione-soggiorni-estivi

Inclusione e Supporto alle Famiglie

Per favorire la partecipazione ai servizi estivi (Centri estivi e a Scuole aperte tutto l’anno), Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna hanno erogato 6.723 contributi per famiglie con ISEE fino a 35.000 euro: 2997 assegnati con i fondi Regionali, 3726 assegnati con fondi comunali, per un totale complessivamente di 1.419.171 euro tra risorse regionali e comunali.

Per l’inclusione di bambine e bambini con disabilità, oltre a 1.093.278,21 euro di risorse comunali, sono stati impiegati anche 400mila euro di Fondi PN+: sempre con Fondi PN+ sono state finanziate le attività estive di Scuole aperte tutto l’anno negli istituti secondari di primo grado.

Grazie anche alla collaborazione con la facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna e gli operatori coinvolti nella attività dei centri estivi è stato confermato il progetto di inclusione per tutti i bambini e le bambine con disabilità sperimentato con successo l’estate scorsa.

Il numero di bambine e bambini con disabilità iscritti nei centri estivi della fascia da 3 a 14 anni è di 732: tutte le settimane richieste dalle famiglie sono state assegnate. I contributi regionali assegnati per facilitare l’iscrizione non prevedono un limiti massimo di valore ISEE.

Il progetto Scuole aperte tutto l’anno ha visto invece l’iscrizione di 132 ragazzi/e con disabilità che frequenteranno attività ricreative in continuità con la scuola frequentata. Per la fascia di età 11-14 anni, per l’estate 2025 il numero dei servizi estivi sul territorio comunale è aumentato. In diversi casi, l’apertura è prevista fino alla prima settimana di agosto.

Confermato anche il contributo alle famiglie con ragazzi/e con disabilità per la fascia di età 14-19 anni: un supporto importante alle famiglie per garantire l’accesso e la frequenza a centri estivi il cui rapporto adulto/ragazzo/a consenta di partecipare alle attività estive proposte e ad essi dedicate. Le famiglie che hanno beneficiato del contributo sono state 52.

Soggiorni di studio all’estero (11-17 anni)

Sono in partenza circa 100 ragazze e ragazzi (residenti e/o domiciliati a Bologna e nel territorio metropolitano) che si sono iscritti al programma dei soggiorni di studio all’estero organizzati dall’Ufficio Giovani. Una tradizione, quella del viaggio come strumento di scoperta e arricchimento culturale che il Comune di Bologna porta avanti dal 1983 e che da allora ha permesso a oltre 60 mila giovani di visitare 48 paesi e 352 città.

Quest’anno le mete sono Bristol, Chichester, Walhampton e Colchester in Inghilterra e Dublino e Ennis in Irlanda dove tra giugno e luglio, per due settimane, le/i partecipanti vivranno lontano da casa nuove esperienze, alloggiati in college o in famiglia, migliorando la conoscenza della lingua inglese.

Info: https://www.flashgiovani.it/soggiorni-studio-2025

Viaggi esperienziali (18-27 anni)

Sono aperte le candidature per partecipare alla seconda edizione dei Viaggi di coscienza, rivolti a giovani residenti e/o domiciliati a Bologna e nel territorio metropolitano, per offrire loro un’opportunità di crescita personale attraverso lo sviluppo delle capacità relazionali e di adattamento, l’ampliamento degli orizzonti culturali, la comprensione e la valorizzazione delle diversità sociali ed ambientali, premesse per l’affermazione di un’educazione transculturale.

Il programma offre tre diverse esperienze di viaggio:

a Ommen nei Paesi Bassi, dal 18 al 27 agosto

al Rione Sanità di Napoli, dal 15 al 20 settembre

nei campi profughi Saharawi nel deserto algerino, dal 24 ottobre al 2 novembre

Info: https://www.flashgiovani.it/viaggi-esperienziali-comune-bologna-2025