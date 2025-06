Il Gruppo Hera comunica che l’area Eco Self esterna alla stazione ecologica Calamita in via dello Sport a Modena rimarrà chiusa per lavori di manutenzione da giovedì 19 a sabato 21 giugno compresi. I cittadini potranno comunque conferire carta e plastica accedendo alla stazione ecologica, aperta nei consueti orari (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, la domenica dalle 9.30 alle 17.30).

Il servizio Eco Self è presente nelle stazioni ecologiche cittadine e permette, in situazioni straordinarie non compatibili con il calendario del porta a porta, di conferire rapidamente carta e plastica in appositi cassonetti informatizzati, apribili cioè con la tessera Smeraldo, senza accodarsi all’ingresso del centro di raccolta, nell’orario di apertura dello stesso.

Si ricorda, infine, che fino a novembre l’area Eco Self presso la stazione ecologica Leonardo di via Nobili non sarà attiva poiché il centro di raccolta, come già comunicato, rimarrà chiuso per ristrutturazione per circa 5 mesi.