Certezza per la ricostruzione del Ponte della Motta, crollato a maggio 2023 sulla SP 6 “Zenzalino” al km 13 tra i territori di Budrio e Molinella, a causa dell’alluvione. Nell’ordinanza 45/2025 firmata dal Commissario straordinario per l’alluvione, Fabrizio Curcio, pubblicata martedì 17 giugno, figurano infatti i 37 milioni di euro necessari alla ricostruzione di questo fondamentale collegamento della viabilità metropolitana.

Si è intanto già insediata la Commissione di gara per l’aggiudicazione del progetto esecutivo. In risposta al bando sono arrivate sette candidature per la progettazione esecutiva e sei per la verifica. Il percorso di selezione tra chi avrà l’incarico della progettazione esecutiva e chi avrà l’incarico della verifica del progetto viene svolto contemporaneamente. Le buste dell’offerta tecnica sono già state aperte e la Commissione sta verificando i parametri per l’assegnazione dei punteggi. Per le offerte tecniche che saranno ritenute idonee si procederà poi all’analisi delle offerte economiche. Infine, la Commissione stilerà la graduatoria per l’aggiudicazione, e dopo le verifiche di legge il lavoro di progettazione e veridica potrà cominciare. Da contratto il progettista selezionato ha 120 giorni per consegnare il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, che sarà esaminato in Conferenza dei servizi. Una volta chiusa la Conferenza dei servizi l’aggiudicatario avrà 120 giorni per consegnare il progetto esecutivo.

“L’ufficialità del finanziamento del ponte della Motta è una notizia che aspettavamo e che permetterà di dare una risposta importante ai cittadini. – commenta il sindaco metropolitano Matteo Lepore – La Città metropolitana sta lavorando per avere il prima possibile il progetto esecutivo del nuovo ponte e per questo ringrazio i tecnici dell’Ente e il delegato Matteo Montanari”.