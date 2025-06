Una nuova sede per la Polizia locale e l’Auser a Viano. Realizzati nell’ex Guardia medica in via Roma 4/1 saranno inaugurati sabato 21 giugno, alle 10:30, alla presenza del sindaco e presidente dell’Unione Tresinaro Secchia, Fabrizio Corti, della presidente provinciale Auser Reggio Emilia Vera Romiti e di quelli di Viano e Scandiano Umberto Galassini e Silvana Iaccheri.

L’ufficio, messo a disposizione per Auser dal Comune di Viano e dislocato a fianco della sede della Polizia locale, servirà ad Auser per essere più visibile e presente sul territorio, al servizio delle persone e delle loro esigenze.

A Viano Auser è presente dal 1996 e oggi, grazie ai suoi 29 volontari, si occupa di accompagnamenti socio-sanitari, di supporto agli attraversamenti stradali davanti alle scuole, di accompagnamento su scuolabus, di supporto alla biblioteca e collabora con le istituzioni e con le altre associazioni del territorio.

Tutta la cittadinanza è invitata all’evento inaugurale.