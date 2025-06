Da pochi giorni è possibile utilizzare a Castelnovo Monti il sistema di pagamento della sosta nei posteggi “blu” con l’app Easypark per tutti gli smartphone. Afferma l’Assessore alla mobilità di Castelnovo, Carlo Boni: “Finalmente siamo riusciti a portare a compimento questa piccola modifica che però potrà essere molto comoda per turisti e residenti.

Ci lavoravamo fin dall’inizio del mandato amministrativo, l’incontro con i responsabili Easy Park è stata la prima cosa che ho messo in campo dopo la nomina ad assessore alla mobilità, ma è stata necessaria la sostituzione di alcuni parchimetri e il superamento di alcune pratiche burocratiche che hanno ritardato l’applicazione. Ora chi arriva a Castelnovo può utilizzare l’App, pagare direttamente dal cellulare, interrompere la sosta quando si libera il parcheggio o prolungandola molto semplicemente se si tarda. Del resto si tratta di un’applicazione che era già diffusa in tutta la provincia ma anche in altre località turistiche. Saranno anche introdotte tariffe diversificate e strutturate per permettere abbonamenti forfettari e facilitare chi per lavoro tutti i giorni deve parcheggiare in centro a Castelnovo”.