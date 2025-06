Giovedì 26 giugno, il tour estivo di Marco Ligabue farà tappa al Chiostro di San Rocco a Carpi, in uno degli appuntamenti più attesi dell’estate per gli amanti della musica dal vivo e della convivialità. Una serata imperdibile che promette emozioni, balli, sorrisi e anche qualche momento di riflessione, nel perfetto stile del cantautore emiliano. Una serata della rassegna “COCCOBELLO” per celebrare i 25 anni della Croce Blu di Carpi ODV. Una serata all’insegna della solidarietà.

Sul palco, insieme a Marco, ritroveremo l’inconfondibile energia del chitarrista Jonathan Gasparini, la grinta del batterista Leonardo Cavalca e la bravura del talentuoso bassista Jack Barchetta: una formazione collaudata che regalerà al pubblico uno spettacolo coinvolgente e autentico.

La scaletta sarà un mix esplosivo di successi amati dai fan, come “Sempre tutto bene”, “Anima in fiamme”, “Toc Toc Ecologico” e “Le canzoni inglesi”, capaci di far cantare a squarciagola, ma anche di accendere riflessioni su temi attuali, sempre con un tocco di leggerezza e ironia.

L’atmosfera della serata si preannuncia perfettamente in linea con lo spirito della festa della birra: positiva, schietta e popolare. Marco Ligabue, autentico mattatore del palco, si distingue per il rapporto diretto e caloroso con il pubblico, conquistando tutti con semplicità, passione e tanto entusiasmo.

L’area concerti aprirà alle ore 19:30, con stand gastronomici pronti ad accogliere i visitatori per una cena in compagnia. Il concerto avrà inizio alle ore 22:00.

Marco Ligabue è molto più di un musicista: con oltre 79.000 follower su Instagram, 271.000 su Facebook e 31.000 su TikTok, può contare su una community attiva e affezionata. Un fan club dedicato, un efficiente ufficio stampa e una costante attività di promozione rendono ogni sua data un evento partecipato e di successo.

Una serata che si preannuncia indimenticabile, tra ottima musica, buon cibo, e il calore di un pubblico pronto a cantare sotto le stelle.

Calendario in aggiornamento, per info: https://marcoligabue.it/tour/