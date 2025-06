Sono dieci le sanzioni per eccesso di velocità accertate dagli agenti della Polizia Locale di Modena durante il servizio di controlli mirati che si è svolto nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno. L’attività, svolta con particolare attenzione alle aree segnalate dai cittadini attraverso il sistema Rilfedeur, ha interessato diverse zone della città, tra cui il centro storico, la Madonnina e Modena Est.

L’obiettivo dei controlli mirati è promuovere una guida responsabile e garantire la sicurezza stradale, soprattutto nei punti dove i residenti hanno manifestato le maggiori criticità. Gli agenti hanno utilizzato un dispositivo laser per la rilevazione istantanea della velocità, operando in postazioni regolarmente segnalate e presidiate, come previsto dalle normative vigenti.

Nel dettaglio, in viale Italia sono stati sanzionati sette conducenti per superamento dei limiti di velocità oltre i 10 km/h ma non oltre i 40 km/h rispetto al limite dei 50 km/h La violazione prevede una sanzione amministrativa di 173 euro, riducibile a 121,10 euro in caso di pagamento entro cinque giorni, e la decurtazione di tre punti dalla patente.

Un conducente è stato inoltre multato per il mancato uso della cintura di sicurezza avendo tentato di indossarla solo alla vista della pattuglia. In questo caso la sanzione prevista è di 83 euro (58,10 euro con pagamento ridotto) con la decurtazione di cinque punti dalla patente.

In via Indipendenza sono stati rilevati tre ulteriori eccessi di velocità, sanzionati in orario notturno (dalle 22 alle 7). In questi casi, l’importo della multa sale a 230,67 euro, riducibile a 161,47 euro con il pagamento nei primi cinque giorni. Anche per queste infrazioni è prevista la decurtazione di tre punti.

I controlli mirati proseguiranno anche nei prossimi giorni in diverse aree della città. Le attività di prevenzione e sicurezza stradale rientrano nei servizi istituzionali e periodici della Polizia locale, con l’intento di garantire maggiore sicurezza alla circolazione e dare seguito concreto alle segnalazioni qualificate della cittadinanza.