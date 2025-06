Saranno Dujan Lajovic e Carlos Taberner a contendersi domani pomeriggio in finale (ore 17:00) il titolo dell’Emilia-Romagna Tennis Cup, torneo Challenger ATP125 giunto alla sua quarta edizione organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia Romagna. Il serbo ex numero 23 del mondo ha superato in due set Rodrygo Pacheco-Mendez, mentre il match tra Taberner e Francesco Passaro è durato soltanto un set a causa dell’infortunio agli adduttori che ha costretto l’azzurro al ritiro sul punteggio di 36.

DUSAN DA’ SPETTACOLO

Due generazioni a confronto nella prima semifinale sul centrale. Da una parte la giovane sorpresa del torneo, il 20enne messicano Rodrygo Pacheco-Mendez che ha impressionato il pubblico di Sassuolo centrando la sua prima semifinale in carriera. Dall’altra, uno dei più esperti in cartellone, il 34enne serbo Dujan Lajovic, testa di serie numero 3, che ha incantato fin qui anche per il gioco d’attacco che ne ha contraddistinto l’intera carriera. Il primo set, molto equilibrato, chiuso in 34 minuti, è stato segnato dal break decisivo messo a segno da Lajovic nell’ottavo game fino al 63. Nel secondo set Lajovic ha messo le cose in chiaro fin da subito con il break al terzo game, seguito da un quarto gioco molto combattuto che ha visto però Pacheco-Mendez soccombere dopo aver sprecato una palla break. Da lì in poi Lajovic non si è più voltato indietro chiudendo sul 62. «Il primo set è stato più difficile di quanto non dica il punteggio – dichiara il 34enne di Belgrado – A decidere è stato il break nel finale, mentre nel secondo ho strappato subito il servizio portando a casa il match in due set, un fattore molto importante perché dopo una settimana di torneo le energie vanno gestite, soprattutto alla mia età. Sono comunque felice di aver centrato la finale, domani scenderò in campo come sempre per vincere».

PASSARO, CHE PECCATO!

E’ durato soltanto un set, anzi meno, il secondo match di semifinale Un infortunio agli adduttori ha infatti costretto Francesco Passaro ad alzare bandiera bianca subito dopo la fine del primo set vinto da Carlos Taberner, testa di serie numero 1 del torneo, con il punteggio di 63. Ma il momento decisivo è stato sul 3-2 vantaggio Passaro, quando il 24enne di Pescara ha accusato il risentimento che lo ha poi indotto prima a chiedere il medical time out e poi a dare forfait a favore di Taberner.

Onesta l’analisi del 27enne di Valencia. «Francesco stava giocando meglio di me – ammette a caldo dopo la fine della partita – Devo riconoscerlo e mi dispiace per il suo infortunio. Da parte mia prendo il buono di aver risparmiato fatica in vista della finale di domani. Lajovic è un top player che ho ammirato per tanti anni in tv, quindi sarà anche un piacere sfidarlo in una partita che dovrò giocare al massimo delle mie possibilità».

LA FINALE DEL DOPPIO

Prima della finale del torneo di singolo si disputerà quella del doppio (ore 14:00) con la coppia testa di serie numero 1 formata dall’austriaco Alexander Erler (numero 43 al mondo con 8 titoli vinti) e dal tedesco Costantin Frantzen (49 di ranking) che affronterà la coppia testa di serie numero 4 formata dall’australiano Matthew Christopher Romios (70 al mondo, vincitore lo scorso anno del torneo in coppia con l’italiano Bortolotti) e dallo statunitense Ryan Seggerman.

I biglietti per assistere alle finali di domani (ingresso 35 euro) sono disponibili sulla piattaforma Vivaticket (punti vendita autorizzati e online al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/tour/emilia-romagna-tennis-cup/3027).