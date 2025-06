Legalità: forme di responsabilità dell’azione pubblica. È il tema del convegno pubblico organizzato dalla Provincia di Modena con il supporto di Upi Emilia-Romagna nella giornata di venerdì 20 giugno all’auditorium Marco Biagi di Modena, per un confronto sulle responsabilità, gli obblighi e gli adempimenti da parte de della pubblica amministrazione alla presenza di Sergio Foà – Professore Ordinario di Diritto Amministrativo – Università degli studi di Torino, Luca Luparia Donati – Professore Ordinario di Diritto processuale penale e di Diritto e procedura penale degli enti – Università degli studi di Milano, Gianluca Braghò – Magistrato Corte dei conti – Procura – Regione Campania Corte dei conti Sezioni Riunite Roma, Ugo Liberatore – Dirigente Ufficio V – Coordinamento, rendicontazione e controlli Ragioneria dello Stato, Ispettorato Generale PNRR e introdotto dai saluti di Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena Andrea de Rienzo del consiglio dell’Ordine Avvocati di Modena.

Per il Presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia «questo convegno offre l’opportunità di approfondire temi cari agli amministratori locali, in un contesto normativo sempre in mutamento sul quale occorre la massima cura e attenzione oltre ad un aggiornamento costante. la Provincia, che è la casa dei comuni, intende offrire servizi anche in questo senso e questo convegno dimostra la nostra attenzione al tema. Ringrazio gli organizzatori, il nostro ufficio legale che con la dottoressa Barbara Bellentani ha curato insieme ad Upi Emilia-Romagna la stesura e organizzazione dei temi del confronto e tutti gli ospiti intervenuti che hanno offerto interessanti spunti di riflessione e approfondimento».

Nel pomeriggio, si poi tenuta una tavola rotonda moderata da Elisa Valeriani – Professoressa di Economia politica, Economia e Diritto dei contratti pubblici, Diritto amministrativo – Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli studi di Modena e Reggio con la partecipazione di Lorenzo Minganti – Direttore generale Comune di Modena, Francesca Mattioli – Direttore generale Comune di Reggio Emilia, Rita Nicolini – Direttore dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile della Regione Emilia-Romagna e Cosimo Zaccaria – avvocato penalista del foro di Modena – esperto in reati contro la PA.