La Polizia di Stato di Bologna nella giornata di ieri ha tratto in arresto un cittadino marocchino del 1985 per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente grazie ad alcune segnalazioni arrivate due giorni prima sull’applicativo “YouPol” da parte di residenti di via Sacco, che hanno notato un giro di spaccio all’interno delle cantine condominiali.

In particolare nel pomeriggio di ieri gli Agenti della 4^ Sezione della Squadra Mobile di Bologna– Contrasto al crimine diffuso –, sulla base di quanto segnalato sull’app relativamente ad uno strano viavai all’interno delle cantine condominiali da parte di alcuni ragazzi di origine nordafricana che facevano riferimento ad un “capo”, hanno iniziato diversi accertamenti che hanno portato all’identificazione di quest’ultimo, un cittadino marocchino residente a Bologna già conosciuto dagli Agenti della Squadra Mobile.

Durante il servizio di osservazione, i poliziotti hanno notato il cittadino marocchino entrare e uscire dal portone del palazzo e, riconoscendolo, l’hanno fermato per sottoporlo ad un controllo. Durante il controllo l’uomo ha cercato di disfarsi di un involucro di plastica che conteneva un pezzo di hashish dal peso di 25 grammi e, inoltre, è stato trovato in possesso di cinque involucri termoriscaldati nascosti in una scatoletta di caramelle contenenti 4 grammi di cocaina e 100 euro in contanti.

Grazie all’ausilio di una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, è stata perquisita la sua abitazione e all’interno sono stati trovati 6 panetti di hashish dal peso totale di 523 grammi, alcuni nascosti sotto lavandino della cucina. Nella cantina di pertinenza sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, delle forbici e dei sacchetti di plastica.

L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è risultato essere pregiudicato per reati inerenti lo spaccio di stupefacenti, reati contro la persona, immigrazione clandestina e maltrattamenti in famiglia.

Il cittadino marocchino è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

È importante sottolineare che, anche in questo caso, la segnalazione da parte dei residenti è avvenuta tramite “YouPol”, l’applicativo della Polizia di Stato che permette una comunicazione diretta tra cittadini e Polizia di Stato, per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.