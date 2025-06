Venerdì pomeriggio. i Vigili del fuoco con diverse squadre da Imola, Fontanelice, Lugo, Molinella, Budrio e dalla centrale di Bologna, sono intervenuti in via Colombarone a Mordano, dove bruciava un fienile contenente grosse rotoballe. L’intervento è durato tutta la notte. Non si segnalano feriti ma sul posto, in via precauzionale, sono intervenuti anche i sanitari del 118 oltre ai Carabinieri.

Sabato pomeriggio, invece, pompieri al lavoro in via Cesare Battisti a Medicina, dove il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo che, dopo aver urtato un’altra auto parcheggiata a lato carreggiata, ha finito la sua corsa cappottato. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, i sanitari del 118 che hanno soccorso un unico ferito, la Polizia locale e i carabinieri.