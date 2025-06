Tutti i laboratori del Dipartimento Medicina di Laboratorio dell’Azienda Usl di Reggio Emilia sono coinvolti in una riorganizzazione delle attività, proiettata in un sistema con molteplici livelli di integrazione e collaborazione.

Nello specifico il 17 gennaio 2025 è stato pubblicato il bando relativo alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di sistemi diagnostici di laboratorio occorrente all’Azienda USL di Reggio Emilia IRCCS (termine presentazione offerte 30 maggio 2025) che prevede una revisione completa delle modalità di gestire le prestazioni di laboratorio nei laboratori chimico clinici aziendali, sia in termini di prestazioni analitiche che di servizi trasversali, questi ultimi in comune con tutto il dipartimento. Al Santa Maria è prevista un’unica gestione automatizzata dipartimentale della preanalitica.

Con la nuova fornitura per tutti i laboratori della provincia sono previsti obiettivi comuni ed eguali in termini di migliore qualità e tempestività dei risultati.

In diversi dei presidi distrettuali (anche a Montecchio) è già stato installato un sistema POCT (Point of Care Testing), operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in grado di garantire l’effettuazione degli esami urgenti richiesti dal locale Pronto Soccorso e dalle altre UU.OO., come già avviene da tempo presso l’Ospedale di Correggio e, più recentemente, presso quello di Scandiano. I sistemi POCT sono sistemi costituiti da strumenti analitici certificati per utilizzo da parte di personale sanitario, opportunamente addestrato; vengono installati “vicino al paziente”, nei reparti che ne fanno l’uso maggiore, quali i pronto soccorso o reparti ad alta intensità.

Tutti i POCT sono inseriti all’interno di un unico sistema informatico gestionale Aziendale.

Il sistema locale prevede due installazioni POCT, pensate anche come reciproco backup. Alla strumentazione già attiva presso l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia (indispensabile per supportare il punto nascita sulla parto analagesia), sarà affiancata una seconda installazione collocata all’interno del Pronto Soccorso.

La fase di transizione sarà supportata non solo dalla formazione di tutti gli operatori coinvolti, ma anche dalla presenza di un presidio locale composto da tecnici di laboratorio. Questi ultimi, oltre a garantire la supervisione iniziale, faciliteranno la definizione dei percorsi interni e fungeranno da riferimento per la gestione dei rapporti con i diversi servizi, con l’obiettivo di ottimizzare l’afflusso dei campioni al laboratorio centrale. In tutte le sedi sarà egualmente garantita l’assistenza tecnica anche nei giorni festivi per gli strumenti coinvolti nell’esecuzione dell’urgenza.

Nell’ospedale di Montecchio, da circa 10 anni è presente un laboratorio d’urgenza con la presenza in servizio di solo personale tecnico nella fascia diurna (fino alla 24), dedicato solo alle richieste urgenti dei pazienti ricoverati, per i quali è disponibile un pannello definito di esami. Gli esami sono validati in remoto dai dirigenti in servizio al LACCA (Laboratorio analisi chimico cliniche aziendale) del ASMN, che chiedono l’invio a ASMN dei campioni in caso di necessità di valutazione ad esempio morfologica (valutazione formula leucocitaria).

Tutta l’attività ordinaria dell’ospedale e il dosaggio di test in urgenza non disponibili a Montecchio viene centralizzata a ASMN, così come gli eventuali campioni urgenti della fascia notturna 24-7.

L’installazione di un Sistema POCT rende autonomo l’ospedale in tutto l’arco delle 24 ore, con la validazione continua “H24“degli esami da parte del pool di dirigenti in guardia attiva al ASMN, in modo da poter gestire nell’arco di tutta la giornata e nell’immediatezza situazioni di emergenza.

Per la formazione del personale sanitario di Montecchio che dovrà utilizzare gli strumenti POCT (personale ostetrico e infermieristico) sono stati previsti incontri formativi teorico pratici oltre ad un affiancamento da parte di un tecnico di laboratorio dedicato.

Ciò che avviene è una ulteriore qualificazione del personale oltre a un arricchimento delle competenze.