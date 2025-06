Ieri sera al Campovolo è stata “LA NOTTE DI CERTE NOTTI”, l’evento live di LUCIANO LIGABUE, culmine di due giorni di festa che hanno riacceso le luci del Campovolo – RCF Arena di Reggio Emilia. Oltre due ore di concerto, in cui l’artista ha celebrato insieme ai fan i 30 anni di “Certe notti” e dell’album “Buon Compleanno Elvis”, che nel 1995 ha segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera e i 20 anni dal primo Campovolo.

Ma le feste non finiscono qui, già annunciato il prossimo appuntamento alla Reggia di Caserta il 6 settembre e sabato 20 giugno 2026, a distanza di un anno esatto da Campovolo2025, la grande festa arriverà anche al nord con “CERTE NOTTI A MILANO”, un evento imperdibile allo Stadio San Siro, terza tappa de “La Notte di Certe Notti” in un altro luogo iconico che ha segnato la carriera di Ligabue (nel 1997 San Siro è stato il primo stadio ad ospitare un concerto nella carriera di Ligabue) e che negli anni lo ha visto più volte protagonista. Anche questa volta non sarà solo un concerto ma un’imperdibile experience nel mondo del Liga.

Dal 1° maggio 2026 Ligabue farà il giro dell’Europa con “CERTE NOTTI IN EUROPA”, un tour che partirà da Barcellona e farà tappa a Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo.

I biglietti per “CERTE NOTTI A MILANO” e per “CERTE NOTTI IN EUROPA” saranno disponibili dalle ore 14.00 di mercoledì 25 giugno su Ticketone e punti vendita abituali.

Per gli iscritti al BarMario i biglietti saranno disponibili dalle ore 14.00 di domani, lunedì 23 giugno.