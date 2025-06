Nel primo pomeriggio di sabato, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, in coordinamento con personale del locale Gruppo Forestale CC e della Associazione Nazionale Carabinieri, sono stati impegnati in attività di controllo nei parchi cittadini, come di recente deliberato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nello specifico, è stato definito e dislocato un nuovo assetto nelle principali aree verdi della Città con il fine di reprimere la criminalità predatoria e lo spaccio di stupefacenti.

L’attività dei Carabinieri ha portato, oltre al controllo di svariate persone, a una denuncia a piede libero di un 29enne nigeriano, sorpreso dai militari nel momento della cessione di sostanza stupefacente a un acquirente datosi alla fuga alla vista dei militari; il giovane nigeriano, dopo un breve inseguimento a piedi, è stato fermato e identificato. Sulla sua persona sono state rinvenute e sottoposte a sequestro dosi di sostanza stupefacente, quantificata in circa 8 grammi di cocaina, unitamente al denaro contante, ritenuto frutto dell’attività illecita.