Il Ducati Lenovo Team è stato protagonista della spettacolare gara del Gran Premio d’Italia Brembo all’Autodromo Internazionale del Mugello. Marc Márquez conquista il successo di gara, il novantatreesimo nel Motomondiale. Francesco Bagnaia è quarto al traguardo.

Dopo una frenetica prima fase di gara, fatta di numerosi scambi di posizioni con Bagnaia ed Alex Márquez, Marc Márquez ha preso il comando della corsa al nono giro, gestendo al meglio la situazione fino alla bandiera a scacchi. Bagnaia ha mostrato un ottimo stato di forma nelle fasi iniziali, ma una quasi scivolata alla fine del quinto giro gli è costata la prima posizione. Nel finale, Pecco è stato sorpassato da Fabio di Giannantonio per il terzo posto.

Al termine del nono Gran Premio della stagione, Marc Márquez sale a quota 270 e porta a 40 punti il suo vantaggio su Alex Márquez. Francesco Bagnaia è terzo, a 110 lunghezze di distacco dal compagno di squadra. Il Ducati Lenovo Team resta saldamente al comando della classifica a squadre (430 punti), con Ducati sempre al vertice della classifica costruttori (319 punti).

Il Ducati Lenovo Team tornerà in pista venerdì prossimo al TT Circuit Assen per affrontare il decimo Gran Premio della stagione.

Marc Márquez (#93 Ducati Lenovo Team) – 1º

“All’inizio della gara ho cercato di gestire il consumo delle gomme per non comprometterle troppo presto. Ogni volta che cercavo di moderare il passo però, Pecco mi attaccava. Stava staccando molto forte e tardi, mentre io cercavo più la percorrenza. Quando Alex ha preso la testa della corsa, ho capito che era quello il momento di iniziare a spingere, perché lui aveva davvero un passo eccellente. Oggi le condizioni della pista erano difficili ed era rischioso tenere un ritmo troppo elevato; se fosse arrivato qualcuno più rapido di me, il piano B sarebbe stato quello di portare a casa il risultato”.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 4º

“Oggi, davanti a questo pubblico meraviglioso, ho dato tutto. Quando ho provato a dettare il passo in testa alla corsa, sono quasi caduto all’ultima curva. Purtroppo, appena cala un po’ il grip all’anteriore mi manca il supporto e faccio più fatica. Devo stare a qualche decimo dal pilota davanti a me, per poi cercare di avvicinarmi e passarlo il più velocemente possibile, perché altrimenti rischio sempre la chiusura dell’anteriore. Devo accettare che la situazione è questa e continuare a lavorare con la squadra per trovare una soluzione, dando sempre il massimo, come sempre”.

Luigi Dall’Igna (Direttore Generale di Ducati Corse)

“Siamo molto felici di vedere la top 4 tutta Ducati qui al Mugello. È stata una gara spettacolare, soprattutto nei primi cinque-sei giri: un inizio incredibile che mi ha davvero messo alla prova dal punto di vista emotivo. Complimenti a Marc per questa grande vittoria, è dedicata a tutti i Ducatisti. È stato bello vedere Pecco davanti nelle fasi iniziali della gara: da parte nostra, continueremo a supportarlo al massimo affinché possa compiere lo step decisivo che gli manca”.