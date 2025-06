Nel primo pomeriggio di sabato 21 giugno, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato, impegnati in un servizio di controllo del territorio, intimavano l’alt ad un soggetto a bordo di uno scooter che procedeva a velocità elevata.

Il soggetto, però, non si fermava, proseguendo la marcia a tutta velocità sulla via Emilia in direzione Parma. A quel punto ne scaturiva un inseguimento tra lo scooter e la Volante della Polizia di Stato protrattosi tra Sant’Ilario d’Enza e Cella.

Dopo una decina di minuti, l’inseguimento terminava a Cavriago, dove il fuggitivo, durante l’ennesimo tentativo di seminare gli operatori della Polizia di Stato, collideva con la Volante, danneggiandone la portiera anteriore.

Nonostante ciò, il soggetto proseguiva la sua disperata fuga a piedi che veniva subito interrotta in quanto gli agenti riuscivano, con non poca fatica, a bloccarlo e neutralizzarlo, venendo colpiti violentemente con calci e pugni.

Si tratta di un 21enne italiano, già noto alle forze di polizia per via di numerosi precedenti prevalentemente per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, il quale, a seguito di una perquisizione personale sul posto, veniva trovato in possesso di circa 44 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, già suddivisa in dosi, nonché della somma contante di 675 euro suddivise in banconote di piccolo taglio.

Sulla base di quanto sopra, il 21enne veniva accompagnato presso i locali della Questura dove, al termine delle opportune formalità di rito, veniva tratto in arresto per le ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Successivamente, durante ulteriori e specifici controlli effettuati, gli agenti della Polizia di Stato appuravano, inoltre, che il giovane fosse sprovvisto anche di regolare patente di guida e, per questo, sanzionato.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 21enne si trova tuttora ristretto presso le camere di sicurezza della Questura di Reggio Emilia in attesa dell’udienza di convalida. Lo scooter, la sostanza stupefacente e il denaro rinvenuto, invece, sono stati posti sotto sequestro.