Il vogherese Mario Torti arriva in prestito alla Reggiana dal Palermo nella stagione 1950/51, collezionando in granata 35 presenze e 8 gol nella tranquilla salvezza in Serie B conquistata dalla formazione guidata da mister Giuseppe Antonini.

Mario restò molto legato nel tempo all’esperienza vissuta a Reggio Emilia, di cui narrava le gesta in campo anche in famiglia custodendo i suoi ricordi calcistici come reliquie.

La signora Ondina Torti, figlia di Mario, ha deciso nella memoria del papà di consegnare tutto il materiale fotografico e di cronaca dell’epoca al Club, affinché possa essere conservato e valorizzato nel proprio archivio.

AC Reggiana ringrazia sentitamente Ondina per avere scelto di custodire insieme alla famiglia granata la preziosa memoria di Mario.

Nella foto una delle immagini donate alla società: quella della rete realizzata da Torti nella sfida con il Venezia.