A Fiorano Modenese continuano gli appuntamenti per bambini, ragazzi e famiglie di “Evviva l’estate!”, la rassegna di giochi, laboratori, letture e spettacoli teatrali proposta dal Comune, in collaborazione con le associazioni Librarsi, Gruppo Babele e Oratorio, Quelli del ’29 e Quinta Parete.

Mercoledì 25 giugno, ritorna Corti-letti, le letture ad alta voce prima della nanna per bambini dai 3 ai 6 anni con i volontari dell’associazione Librarsi. Ritrovo alle ore 20.45 presso l’Oratorio parrocchiale di Fiorano. L’accesso è libero; ai partecipanti si chiede di portare da casa quanto necessario per sedersi sul prato. In caso di pioggia l’evento è annullato. I prossimi appuntamenti saranno mercoledì 9 luglio nel giardino di Villa Cuoghi, per finire martedì 15 luglio nel cortiletto del BLA.

Mercoledì alle ore 21, nel parco di Villa Pace, parte anche la rassegna di teatro per famiglie “Incanti di stelle”, a cura dell’associazione Quelli del 29. In programma lo spettacolo “Il circo dello sport, ovvero le olimpiadi del benessere” della Compagnia Teatrino dell’ES: attorno alla pista del circo bimbi e genitori saranno invitati a gareggiare in sport olimpici fantasiosi e divertenti.

“Incanti stelle” prosegue mercoledì 2 luglio con lo strabiliante spettacolo di magia dal titolo “Il mago Paolo e il tavolino magico”. Infine il 9 luglio arriva lo spettacolo di burattini e pupazzi “L’albero dei segreti” con Teatro laboratorio del Mago.

Gli spettacoli, tutti a ingresso gratuito, si svolgeranno all’interno del parco per cui occorre portare un telo o plaid per sedersi; in caso di pioggia saranno annullati.