Profonda commozione all’Ospedale di Pavullo e in tutta l’Azienda USL di Modena per la prematura scomparsa per un tragico incidente di Alessandro Cambiati, conosciutissimo e amatissimo ex anestesista a Pavullo. Cambiati ha prestato servizio per tutta la sua carriera ultra-trentennale presso l’ospedale pavullese, diventando presto un punto di riferimento per tutti i colleghi che negli anni si sono approcciati al mestiere di anestesista, ma non solo.

Esperto anche in terapia del dolore, nei oltre tre decenni di carriera è entrato in contatto con centinaia di pazienti, stabilendo con loro anche un profondo rapporto empatico. Cresciuto a Pavullo e appassionato ciclista, Cambiati era noto non solo nell’ambiente sanitario, ma anche a livello umano in tutto il Frignano per il suo amore per le due ruote e la sua grande socialità.

I colleghi dell’Ospedale di Pavullo, sconvolti per l’improvvisa scomparsa di Cambiati, lo ricordano con enorme affetto: “Ha lasciato un segno profondo in tutti noi e nei pazienti che lo hanno conosciuto negli anni. Per tutti Alessandro era ‘il ragazzo cresciuto in corsia’, un esempio per tanti professionisti giovani arrivati dopo di lui. La sua scomparsa lascia un vuoto, oltre che professionale, soprattutto umano. In particolare tutto il personale del servizio di Anestesia è profondamente commosso per la scomparsa di Alessandro, che oltre ad essere un collega era un amico”.

La Direzione dell’Azienda USL si unisce al cordoglio della famiglia e degli amici di Alessandro, il cui esempio sarà sempre fonte d’ispirazione per tutti i colleghi.