Prosegue la progressiva scoperta de “Le strade del jazz”, la rassegna proposta da Modenamoremio al “CAFÈ ZEMIAN”, il caffè letterario geminiano sul palco all’aperto in piazza XX Settembre, nel cuore del centro storico.

Mercoledì 25, con ingresso libero e inizio alle ore 21, l’esplorazione nel pianeta jazz curata da Marco Carnevali di Contaminazioni Live, direttore artistico della rassegna, diffonderà le note allegre e calde di bossanova e samba con il trio Samarà, che affianca la chitarra di Stefano Girotti alla voce e piano di Sara Marri e alla batteria di Marco Carnevali.

“Il jazz ha influenzato il bossanova fin dalle sue origini negli anni 50 – scrive il curatore nel presentare la band – I musicisti brasiliani come Antônio Carlos Jobim e João Gilberto erano profondamente influenzati dal jazz americano, in particolare da artisti come Charlie Parker e Miles Davis. Artisti come Stan Getz e Charlie Byrd hanno registrato album di bossanova, mentre Miles Davis e Herbie Mann hanno incorporato elementi di bossanova nelle loro musiche”.

Ma chi sono i tre artisti che daranno vita al concerto di mercoledì 25?

STEFANO GIROTTI Special Guest

Chitarrista Blues alla fine anni 70, la svolta nella Musica Brasiliana nel 1981 con il chitarrista di S. Paulo (Brasil) Nelson Machado. Successivamente Stefano è entrato nel gruppo (funky – acidjazz) LIVE TROPICAL FISH. Con questa formazione ha accompagnato i due tour italiani del sassofonista Jay Rodriguez (Chaka Kan, Miles Davis, Djavan e altri), inciso due dischi (~ e shape your life) e partecipato ad alcune importanti trasmissioni televisive (reti Rai e Fininvest). Sempre con i LTF ha aperto nel 1998 uno dei concerti europei della nota band americana Earth Wind & Fire. Nello stesso periodo ha fondato il gruppo musicale BANDA FAVELA. Quest’ultima esperienza ha portato alla pubblicazione dei cd “Mas que to” (Philology, 1997) e”O ritmo misturado” (Irma Records, 2002). Il continuo Pellegrinaggio Musicale fra Italia e Brasile, lo porta oggi ad essere un riferimento per la musica brasiliana. Stefano esercita l’insegnante presso alcune scuole musicali dell’Emilia-Romagna .

SARA MARRI

Pianista e cantante, diplomata in pianoforte classico al Conservatorio Orazio Vecchi, diversi studi jazz alle spalle, con specializzazione nel campo cubano e brasiliano. Esperienza ventennale come Insegnante di pianoforte in diverse Accademie. Neo Laureata al Conservatorio di Musica Jazz a Parma “Arrigo Boito”. Collabora a progetti Live ed in Studio Recording. Nel 2020 pubblica un disco di propri inediti con il suo trio Latin Soul. Nel 2023 Pubblica una cover con gli WEB.

MARCO CARNEVALI

Batterista versatile, Produttore, Management di Contaminazioni Live.

Esperienza di oltre 40 anni nel mondo musicale, sia come Musicista che Impresario, attraversando diversi stili: Rock, Jazz, Latin, Soul, Big Band, Fusion, World Music.

Band degne di nota sono Utopia, Tiberia, Armoteque, Estrela Guya, Trio Bueno, Orchestra Calipso, Big Band Dir. Alice Melchiorri.

Discografia recente con i World Electric Band con IRMA RECORDS e la SCREAMING COCKATIEL RECORD, ha partecipato a 2 rassegne del Napoli Jazz Winter Festival.

Gli appuntamenti con “JAZZ AL CAFE’ ZEMIAN” rassegna realizzata col patrocinio del Comune di Modena e col sostegno di Banco BPM, proseguiranno per altre tre serate fino a a metà luglio.

L’iniziativa è organizzata da Modenamoremio con il supporto tecnico e artistico di Contaminazioni live e la collaborazione di ACI Modena.