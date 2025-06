La presidente, Morena Silingardi, ha convocato per giovedì 26 giugno 2025, alle ore 19.00, il Consiglio comunale di Fiorano Modenese, presso Casa Corsini, per la trattazione di 5 punti in ordine del giorno.

Interrogazione presentata dalla consigliera Gilioli del gruppo consiliare “Fratelli d’Italia Giorgia Meloni” portante ad oggetto: “Interrogazione sul comunicato sindacale CGIL Modena per fondazione Luigi Coccapani”. Interrogazione presentata dal consigliere Nappa del gruppo consiliare “Forza Italia Berlusconi PPE” portante ad oggetto: “Disinfestazione dei parchi e delle aree comunali aperte ai cittadini”. Interrogazione presentata dal consigliere Manfredini del gruppo consiliare “Manfredini Sindaco Ascoltare e Risolvere” portante ad oggetto: “Smaltimento rifiuti speciali”. Ordine del giorno presentato dal consigliere Manfredini del gruppo consiliare “Manfredini Sindaco Ascoltare e Risolvere” portante ad oggetto: “Sprechi, incontro annuale”. Interpellanza presentata dal consigliere Gualmini del gruppo consiliare “Manfredini Sindaco Ascoltare e Risolvere” portante ad oggetto: “Cura del territorio, cura del verde pubblico”.

La diretta streaming del Consiglio sarà tramessa sul canale you tube del Comune.