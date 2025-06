L’Assemblea dei soci di Marconi Express ha confermato Massimiliano Cudia alla presidenza della società, ruolo che ricopre dalla nomina nel settembre del 2022. La decisione dell’Assemblea è volta a dare continuità ai risultati raggiunti e offrire un servizio fondamentale per la città di collegamento tra i due principali hub di trasporto dei passeggeri.

“Ringrazio i soci Integra e Tper per la fiducia – dice il presidente di Marconi Express, Massimiliano Cudia –. In questi anni abbiamo portato avanti insieme, grazie all’impegno dei diversi team i coinvolti, un importante lavoro che ha permesso di dare stabilità al servizio e di offrire al meglio un collegamento veloce, efficace, innovativo e sostenibile. È la strada che continueremo a percorrere, rimanendo in costante dialogo con la città e le istituzioni”.

Negli ultimi 3 anni, Marconi Express ha registrato un aumento progressivo di passeggeri, passati da 1.454.904 nel 2022, a 1.730.104 nel 2023, fino a 1.783.735 nel 2024, con una crescita percentuale complessiva del 22,6%. Nello stesso periodo, l’ottimizzazione dei processi gestionali e la programmazione delle attività di manutenzione, volte a garantire la sicurezza e l’efficienza del sistema, hanno consentito di ridurre gli episodi di fermo, tanto che nel 2024 la disponibilità del servizio è risultata superiore al 99%.

Per migliorare l’esperienza degli utenti, favorendo la mobilità sostenibile e intermodale, nel 2024 è stata introdotta, in accordo con il Comune di Bologna e con Tper, l’integrazione urbana di 75 minuti, che permette di effettuare spostamenti sulle linee urbane con i biglietti di Marconi Express, senza sovraprezzi. Da quest’anno, inoltre, in collaborazione con Trenitalia e Trenitalia Tper, è stato reso disponibile il biglietto integrato treno e monorotaia, che consente di acquistare in un’unica soluzione il biglietto del treno – Frecciarossa, Intercity o Regionale – e quello di Marconi Express. Lo scorso settembre, è stato, invece, attivato sul sito Marconi Express un chatbot con intelligenza artificiale, che fornisce – in italiano e in altre 13 lingue dall’inglese al cinese – tutte le informazioni utili sul servizio: a oggi, sono oltre cinquemila le “conversazioni” tenute con gli utenti.

Parallelamente, si è lavorato al potenziamento del sistema, con la complessa elaborazione del progetto tecnico, che il Comune di Bologna ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito dei fondi periodicamente messi a disposizione e destinati ai sistemi di trasporto rapido di massa. Il progetto prevede, tra l’altro, l’acquisto di due nuovi veicoli con maggiore capienza.

Massimiliano Cudia ha 58 anni, è un manager del settore dei trasporti pubblici e automotive, con esperienze internazionali negli USA, in Cina e in India. Nel 2022 si è trasferito a Bologna da Torino, dove dal 2019 è stato amministratore unico di Infra.To, la società pubblica in house del Comune di Torino, responsabile delle infrastrutture dei trasporti, per la quale ha portato a termine con successo la realizzazione della nuova linea della metropolitana, anche attraverso una riorganizzazione della società e l’introduzione di processi di gestione innovativi in sinergia con tutte le realtà cittadine.