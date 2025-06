Una nuova casa, più grande e piena di attività, accoglie il mondo della posa a Cersaie 2025, in programma a BolognaFiere dal 22 al 26 settembre prossimi. Il nuovo Padiglione 19, totalmente riqualificato, è interamente dedicato alle aziende ed agli appuntamenti per il comparto: sold out gli oltre 5.400 metri quadrati di spazio espositivo (+35%), dei quali 830 occupati dalla Città della Posa (+40%) e dallo spazio dedicato al ‘work in progress’ in collaborazione con i posatori stranieri, quest’anno più che raddoppiato.

Questa nuova scelta espositiva – che sarà adeguatamente rappresentata con evidente segnaletica per guidare il visitatore in fiera – consente a tutti gli espositori del settore “Attrezzature e Materiali per la Posa” di essere presenti in un unico padiglione e in una posizione strategica vicino all’ingresso principale di Piazza Costituzione, utilizzato soprattutto dai visitatori internazionali. All’interno del Padiglione 19 verrà anche allestito un nuovo ristorante/bar e un’area attrezzata per accogliere i posatori nazionali ed esteri, una lounge arricchita da totem informativi multimediali a disposizione di tutti i visitatori.

Fiore all’occhiello del padiglione sarà la ‘Città della Posa’, giunta alla sua 13ª edizione, animata da Assoposa (Associazione nazionale posatori e rivendite di ceramiche) che ogni giorno dialoga con gli operatori promuovendo la Certificazione del Posatore Piastrellista, secondo la Norma 11493-2. Una grande area è dedicata ad Assoposa Academy, cuore pulsante dello spazio e dell’azione formativa dell’Associazione, dove ogni giorno i Maestri Posatori eseguiranno innovative dimostrazioni di posa in opera ed esposizione di manufatti di arredamento realizzati in ceramica. Nell’area convegni si svolgeranno invece i seminari tecnici sulle grandi lastre ceramiche, rivolti ad architetti, ingegneri e geometri ai quali la partecipazione garantisce l’acquisizione di crediti formativi professionali.

Un desk informativo di Formedil (ente unico nazionale di formazione e sicurezza) consente di essere aggiornati sulle ultime proposte formative delle scuole edili italiane, in particolare quelle rivolte ai posatori di ceramica, frutto della Convenzione siglata tra Formedil, Assoposa e Confindustria Ceramica.

Grande curiosità per l’iniziativa “Cersaie World Tiling Lab”, un’area di oltre 200 metri quadrati nella quale quattro squadre di giovani posatori provenienti da Italia, Svizzera, Danimarca e Brasile si cimentano nella posa di superfici ceramiche per la realizzazione di altrettanti ambienti: un bagno con una nicchia nella doccia, un ambiente outdoor, una zona living con una scala e un rivestimento a facciata con porta finestra. L’iniziativa – che segue quella del 2023 “Giovani Posatori a Cersaie” e del 2024 “Il Bagno in Posa” – è realizzata grazie alla collaborazione tra Cersaie, Confindustria Ceramica, EUF (associazione dei posatori europei) e le singole Associazioni dei posatori dei paesi partecipanti.

Infine, a Cersaie le principali Associazioni dei posatori provenienti da Europa, Stati Uniti, Canada, Marocco, Brasile e UK discuteranno delle principali tematiche legate al mondo della posa e della formazione degli installatori.