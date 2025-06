Sono in via di completamento i lavori di sostituzione e ripristino di un canale di irrigazione in capo alla Bonifica ammalorato che continuava a provocare disagi per la cittadinanza, in via Botte a Casalgrande .

Una situazione, quella della rottura di un canale di attraversamento della Bonifica necessario all’irrigazione dei campi, che i residenti avevano segnalato più volte all’Amministrazione comunale.

Di concerto con il Consorzio della Bonifica, si è ritenuto di intervenire inizialmente con un ripristino localizzato che però non ha dato gli esiti sperati. Con ancora disagi e ulteriori segnalazioni.

“In questo senso, a fronte di ciò che i cittadini evidenziavano, abbiamo nuovamente interessato la Bonifica affinché procedesse a un intervento puntuale, decisivo e definitivo – sottolinea il Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi -. Procedendo, quindi, alla sostituzione completa del canale ammalorato, con uno totalmente nuovo. Anche tenendo conto dell’importanza dell’arteria in questione”.

Un intervento che ha comportato la chiusura di via Botte, per alcuni giorni: “Mi scuso innanzitutto con i miei concittadini per il disagio. I lavori dovrebbero essere portati a termine nelle prossime ore – conclude il Primo Cittadino -. Sono convinto che dopo il completamento di questo lavoro, non si dovrebbero più verificare le problematiche emerse in precedenza. Voglio ringraziare i tecnici e gli operatori del Consorzio di Bonifica che hanno condiviso con noi la necessità di una soluzione definitiva della problematica”.