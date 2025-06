Sono cinque le persone identificate durante i controlli effettuati dall’unità cinofila della Polizia locale giovedì 26 giugno al parco Pertini, al parco giochi di via Arturo Anderlini, in piazzale I Maggio e al parco di via Francesco Nicoli. Durante i controlli, previsti dal piano “Modena sicura” e che si aggiungono a quelli del piano coordinato dalla Prefettura, gli agenti della locale hanno raccolto anche varie segnalazioni dei cittadini sulle problematiche delle varie aree. Segnalazioni, spiegano dal Comando di via Galilei, fondamentali per poter pianificare controlli sempre più mirati e arginare le criticità presenti nei parchi; controlli che così interessano non solo le zone oggi maggiormente sensibili ma anche altre aree della città che possono essere meglio vissute dalla comunità.

I controlli di ieri, giovedì 26 giugno, si aggiungono a quelli effettuati nella giornata del 24 giugno quando, accompagnati dal cane antidroga, gli agenti della Polizia locale hanno effettuato verifiche nei parchi di Torrenova, XXII Aprile, oltre che nella zona di via Anderlini e al parco San Giovanni Bosco, dove sono state identificate due persone, per una delle quali è stato emesso un ordine di allontanamento ai sensi del regolamento di polizia urbana.

Sempre nel pomeriggio del 26 giugno, la Polizia locale è stata impegnata anche in una serie di controlli ai Giardini ducali e al parco XXII Aprile, previsti dal piano coordinato dalla Prefettura e svolti assieme agli agenti della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane, sia secondo la pianificazione autonoma dell’Amministrazione comunale sia nell’ambito delle attività coordinate dalla Prefettura.