Cielo tendenzialmente sereno e limpido per tutta la giornata.

Temperature perlopiù stazionarie, con le minime comprese tra 20/22 gradi, fino a 23/24 nei centri urbani, e massime comprese tra 29/34 gradi con punte di 35/36 nelle pianure interne.

Venti deboli prevalentemente dai settori sud-orientali.

Mare poco mosso tendente a mosso dalla tarda mattinata. Moto ondoso in attenuazione in serata.