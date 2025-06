Un salto alle origini del blues nel week end del Parco Tien An Men. Da venerdì 4 a domenica 6 luglio un filo rosso unirà Campogalliano e il Mississippi nel segno della musica grazie a Campo Blues&Grill Festival, la rassegna promossa dal Comune di Campogalliano e Villa Bi, con la direzione artistica di Manuel Tavoni. Nel teatro all’aperto del Parco Tien An Men tre serate ad ingresso gratuito di concerti dal vivo e dj set con Steve Effe di Linea Radio Sassuolo, accompagnati da food truck, cocktail bar, le caricature live di Giglio e mercatini con vinili e altre memorabilia per appassionati del genere.

Fania Ferrari, Assessora alle Politiche giovanili del Comune di Campogalliano, spiega che “dopo il grande successo di pubblico dei ‘Martedì in centro’, l’estate di Campogalliano entra nel vivo con un mese caldissimo non solo dal punto di vista climatico, inaugurato questo fine settimana dalla Festa della Birra in Polisportiva e che proseguirà fino alla Fiera di Luglio. La prima proposta è nel rinnovato Parco Tien An Men, un Festival che unisce le generazioni nel segno delle atmosfere blues, della buona musica e della voglia di stare insieme. Ancora una volta i maestri di Audiovilla hanno fatto centro, con una proposta di qualità che sono certa saprà attrarre ragazze e ragazzi anche da fuori paese”.

“Sono davvero felice – commenta il direttore artistico Manuel Tavoni – di essere riuscito a portare sul palco del Tien An Men amici e colleghi artisti da diverse parti d’Italia, come esponenti di un genere che oggi rimane ‘di nicchia’, ma che è radice di qualsiasi altro genere musicale. Il festival si sta ingrandendo e sta diventando non solo un qualcosa per appassionati, ma un momento di ritrovo per tutte le età e gusti musicali. Sono sicuro che questo festival porterà alla valorizzazione dell’area che quest’anno sarà più ampia e riempita da truck food, mercatini tradizionali e un dj set che accompagnerà il prima e il dopo dei concerti”.

Venerdì 4 i primi a salire sul palco saranno i Soul In Three (Riccardo Longagnani alla chitarra e voce, Christian Malagoli alla chitarra e cori, Stefano Casoli alle percussioni, chitarra e cori), che presentano un repertorio fatto di brani classici blues, soul, roots, country e rock e produzioni di grandi artisti contemporanei. La serata proseguirà sulle note dei Follon Brown & The Keymen, formidabile quartetto che vedrà il chitarrista-cantante della “Travellin Band” accompagnato da Oscar Abelli alla batteria, Martin Iotti al basso elettrico e voce e special guest il pianista Gianluca Tagliavini, specializzato nel sound dell’organo hammond.

Sabato 5 si replica con i Di Maggio Connection, power trio che mixa con grande energia e una magistrale tecnica strumentale le facce più selvagge di Rock ‘n Roll, Rockabilly, Surf, Country e Swing, in una miscela esplosiva. Insieme al leader del gruppo, Marco Di Maggio, unico artista italiano eletto “honorary member” dalla Rockabilly Hall of Fame americana, ci saranno Matteo Giannetti al contrabbasso e Marco Barsanti alla batteria. A prendersi il palco sarà poi Gabriele Dusi, esperto di chitarra acustica fingerpicking e old style, che nel 2021 ha vinto il primo premio nel prestigioso concorso indetto da ADGPA per il miglior chitarrista emergente dell’anno.

Nella serata finale di domenica 6 luglio riflettori puntati su Pillole Blues, il due formato da Fede Baracchi e Fiore Melotti che per l’occasione diventerà trio con l’aggiunta di Marco Lazzaretti e proporrà brani della tradizione rivisitati e pezzi originali, generando un’atmosfera raffinata e dinamica, adatta sia all’ascoltatore più attento, sia a chi vuole trascorrere una serata in compagnia. Manuel Tavoni, direttore artistico dell’evento, e le tracce del suo album “Back To the Essence” chiuderanno la tre giorni, con una performance blues insieme ad Alberto Paderni alla batteria, Andrea Moretti al basso, Cristiano Gianfranceschi a piano e hammond.