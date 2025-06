Anche quest’anno si è svolto a Castelnovo ne’ Monti il Campo estivo residenziale di sei giorni organizzato dal Team della Diabetologia Pediatrica dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, rivolto ai bambini/ragazzi affetti da diabete mellito di tipo 1.

L’iniziativa, resa possibile grazie a un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, rappresenta un’importante occasione educativo-terapeutica. Durante il soggiorno, i partecipanti hanno l’opportunità di vivere un’esperienza di gruppo all’insegna del divertimento, con attività ricreative e sportive pensate per favorire l’interazione e il confronto tra pari. Parallelamente, vengono proposte brevi lezioni tematiche, gestite dai diversi professionisti del team – diabetologo pediatra, infermiera specializzata, dietista e psicologa – dedicate a temi fondamentali come la corretta alimentazione, la gestione quotidiana del diabete e il monitoraggio glicemico continuo.

Quest’anno un’attenzione particolare è stata dedicata all’alimentazione, affrontata sia come strumento fondamentale nella gestione del diabete – attraverso il metodo del CHOCounting (conteggio dei carboidrati) – sia come occasione per promuovere un approccio inclusivo e consapevole al cibo. Il menù è stato studiato per rispondere alle esigenze legate ad allergie alimentari e a diverse scelte culturali, con l’obiettivo di educare i ragazzi a un’alimentazione equilibrata, varia e rispettosa delle diversità.

All’edizione 2025 hanno partecipato 19 ragazzi di età compresa tra i 9 e i 13 anni, accompagnati dall’équipe della Diabetologia Pediatrica di Reggio Emilia guidata dalla dott.ssa Anna Lasagni, che sottolinea: “Uno degli obiettivi principali del campo è aiutare i bambini a diventare sempre più consapevoli e protagonisti nella gestione della propria patologia, promuovendo l’autonomia. Per molti di loro, si tratta della prima esperienza lontano dalla famiglia: un momento prezioso di crescita sia personale che terapeutica. Anche per noi professionisti rappresenta un’occasione unica per osservare i ragazzi in un contesto diverso da quello ambulatoriale e rafforzare il legame di fiducia reciproca.”

Accanto alla dott.ssa Anna Lasagni, ha partecipato all’esperienza l’intera équipe di cura della Diabetologia Pediatrica, la cui presenza è stata fondamentale per la buona riuscita del campo. Ne fanno parte Cristiana Dotti, infermiera esperta in diabetologia, affiancata da Shyla Fontana, Riccardo Fontanelli, dietista, e Marta Fontana, psicologa. Un team multidisciplinare che ha seguito i ragazzi con competenza e dedizione, offrendo un supporto costante sia sul piano clinico che educativo.

La scelta di svolgere il campo nella cornice dell’Appennino Reggiano si conferma strategica non solo per le potenzialità educative dell’ambiente naturale, ma anche come occasione di valorizzazione del territorio montano, che offre numerose opportunità per attività all’aria aperta.

Attualmente, nella provincia di Reggio Emilia, sono circa 130 i bambini e ragazzi tra 0 e 18 anni seguiti dall’Ambulatorio Provinciale di Diabetologia Pediatrica, un punto di riferimento fondamentale per il supporto clinico e formativo alle famiglie.