Martedì 1 luglio 2025, alle ore 21.00, nella splendida cornice del Mauriziano, per la rassegna “Al Mauriziano di martedì”, i Musei Civici di Reggio Emilia vi invitano al concerto “Gracias a la vida”, un omaggio alla musica popolare argentina (ingresso libero e gratuito. Evento confermato anche in caso di maltempo). Le chitarre di Deniz Mastropietro e Giorgio Genta e la voce di Victoria Vasquez Jurado si faranno interpreti della cultura e delle speranze del popolo argentino e racconteranno attraverso melodie infuocate, ritmi ossessivi e sonorità arcane – con brani cantati interamente in lingua originale – i sentimenti del popolo latino e il calore della poesia sudamericana. Il concerto si propone di omaggiare, attraverso un percorso musicale che intreccia poesia, tradizione e impegno civile, la cantante argentina Mercedes Sosa, una tra le voci più potenti della musica sudamericana. Alla luce delle attuali circostanze storiche, il concerto si propone anche come un messaggio di resistenza culturale e di pace a difesa della democrazia. Le canzoni stesse rappresentano autentiche testimonianze di un popolo che ha lottato per la propria libertà e la dignità.

VISITARE IL MAURIZIANO – Il complesso del Mauriziano è visitabile ogni domenica di luglio e agosto dalle ore 17 alle ore 20 (ingresso libero e gratuito). È inoltre possibile partecipare a visite guidate (le visite vengono attivate con un minimo 7 partecipanti al costo di 5€ a persona oppure, per gruppi al di sotto di 7 persone, al costo forfettario di 35€). È necessaria la prenotazione (tel. 0522.456816 con risposta in orario di apertura del Palazzo dei Musei).

Passeggiate notturne al complesso del San Lazzaro

Giovedì 10 e 24 luglio e giovedì 7 e 28 agosto il Museo di Storia della Psichiatria di via Amendola a Reggio Emilia vi invita a una serie di passeggiate notturne alla scoperta del complesso del San Lazzaro, un tempo sede dell’ex Ospedale Psichiatrico di Reggio Emilia. Il costo di partecipazione è di 5€ a persona (le visite vengono attivate con un minimo 7 partecipanti al costo di 5€ a persona oppure, per gruppi al di sotto di 7 persone, al costo forfettario di 35€). È necessaria la prenotazione (tel. 0522.456816 con risposta in orario di apertura del Palazzo dei Musei). In caso di maltempo l’evento sarà annullato. Il ritrovo è previsto per le ore 20.45 presso l’ingresso C del San Lazzaro.

Il Museo di Storia della Psichiatria sorge all’interno dello storico padiglione Lombroso nell’area dell’ex San Lazzaro, un tempo sede del complesso manicomiale della città. L’edificio, riaperto al pubblico nel 2012 a seguito del restauro, fa oggi parte della rete dei Musei Civici di Reggio Emilia. Al suo interno, sono stati conservati gli spazi originali, i materiali, i cromatismi e le tracce della storia di questo luogo, fatta di dolore e costrizione. Nelle sale sono esposti strumenti scientifici di contenzione e di terapia quali camicie di forza, macchine per l’elettroshock e caschi per il silenzio.

VISITARE IL MUSEO DI STORIA DELLA PSICHIATRIA – Nei mesi di luglio e agosto il Museo di Storia della Psichiatria sarà aperto al pubblico il sabato e la domenica dalle ore 16.00 alle ore 20.00 con accesso libero e gratuito. Le visite guidate si svolgono tutte le domeniche alle ore 18.00 (le visite vengono attivate con un minimo 7 partecipanti al costo di 5€ a persona oppure, per gruppi al di sotto di 7 persone, al costo forfettario di 35€). È necessaria la prenotazione (tel. 0522.456816 con risposta in orario di apertura del Palazzo dei Musei).