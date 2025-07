Torna la Grande Festa d’Estate “EMA and Friends!”, giunta quest’anno alla 14ma edizione.

Prenderà il via venerdì 4 Luglio nella splendida cornice del Parco del Liofante di Salvaterra e sarà una tre giorni di festa della Pubblica Assistenza EMA Emilia Ambulanze ODV, edizione celebrativa anche del 25° anniversario di fondazione dell’Associazione.

Due le possibilità di scelta per la cena: il ristorante con menù tradizionale (tortelli, gramigna, grigliata, tagliata, gnocco e tigelle con salume) sarà allestito nel locale al chiuso e climatizzato, che consentirà di cenare anche in caso di maltempo e l’asporto con gnocco e tigelle con salume e piadine farcite che sarà organizzato all’esterno, nell’apposita area “STOP and GO”, allestita con tavolini e sedie per poter cenare anche durante i concerti.

La birreria, che entrerà in funzione ogni sera dalle 19.30, sarà allestita all’interno dell’area concerti dove, dalle 21.45, prenderanno il via, ogni sera, esclusivi spettacoli completamente gratuiti.

Ad aprire la tre giorni di festa “EMA and Friends”, venerdì 4 Luglio, saranno i “Ma Noi No” – Nomadi Tribute Band con il tour 2025 “Le Strade, Gli Amici, Il Concerto”.

Sabato 5 Luglio sarà un tuffo nella musica pop italiana per eccellenza degli anni ’90, con il tributo a Max Pezzali e 883, a cura della tribute band “Con Un Deca”.

A chiudere il sipario sulla 14° edizione della grande festa d’estate “EMA and Friends”, domenica 6 Luglio, uno spettacolo unico che ci porterà nel rock iconico dei Queen con la band “Killer Queen” – Official Italian Queen Performers

Presso lo stand “Info Point EMA” sarà possibile acquistare la t-shirt personalizzata con “BRILLA GORILLA” e il logo “EMA and Friends”: la maglietta, ispirata alla t-shirt indossata dallo staff della festa, sarà disponibile in due colorazioni e nelle taglie da adulto e da bambino.

L’intero ricavato della Grande Festa d’Estate “EMA and Friends” sarà impiegato a sostegno delle attività e dei progetti che l’Associazione promuove sul territorio.