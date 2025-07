Si sono incontrati in piazza XXV Aprile a Barco di Bibbiano, per chiarire una discussione avvenuta il giorno precedente tra due delle 7 persone coinvolte. La discussione, degenerata in una rissa, terminava con l’arrivo dei carabinieri della stazione di Montecchio Emilia, allertati da alcuni passanti.

Giunti sul posto, i militari, appuravano che tre dei 7 uomini coinvolti, si erano già dileguati. Nel corso dell’intervento, uno dei quattro uomini identificati, veniva trovato in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di cm 23 con lama di cm 10, posto in sequestro penale. Nessuno dei coinvolti ricorreva a cure mediche.

Per questi motivi con l’accusa di rissa i Carabinieri della Stazione di Gattatico hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci quattro uomini, rispettivamente di 39, 36, 26 e 23 anni, di origini nordafricane residenti nel reggiano, per uno di loro, anche di porto abusivo di armi.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. I fatti risalgono al 27 giugno scorso intorno alle ore 21:30.