Gli effetti della crisi economica mondiale e provinciale, delle calamità naturali che hanno colpito la provincia di Modena a partire dal maggio 2012 ad oggi, della crisi sanitaria pandemica da Covid-19, iniziata nel 2020 e infine degli esiti sull’economia mondiale sia dell’evento pandemico che dei conflitti in corso nel panorama internazionale (Ucraina e Medio Oriente), incidono tutt’ora in modo significativo sul complesso degli indicatori rilevati per la provincia di Modena.

Al 1° aprile 2025, la popolazione residente presenta una consistenza pari a 709.874 residenti: in crescita sia rispetto allo scorso anno (+3.095 unità, +0,4 per cento) sia rispetto al 1° gennaio 2025 (+725 unità), superando i livelli registrati alla fine del 2019 (707.119 abitanti).

Sono i dati emersi dalle Note congiunturali pubblicate dalla Provincia di Modena, con l’analisi dei degli andamenti demografici nel territorio modenese. Alla stessa data, il numero degli stranieri residenti si stima pari a 98.103 unità, valore che corrisponde al 13,8 per cento del complesso della popolazione residente e che risulta in crescita rispetto al 1° aprile 2024 (+1.531 unità).

Riguardo all’occupazione, in provincia di Modena, i dati relativi alle forze di lavoro (Istat) per il 2024 evidenziano circa quattromila occupati in meno rispetto al 2023.

Tra la situazione media del 2023 e quella del 2024, il tasso di occupazione (69,3 per cento) decresce di 1,1 punti percentuali, per effetto dell’andamento peggiore del tasso di occupazione femminile rispetto a quello maschile; i tassi di disoccupazione scendono (4,2 per cento) per un miglioramento della componente femminile, in decrescita.

Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia «questi dati confermano quanto il nostro territorio sia attrattivo e quanto, la presenza di popolazione straniera, sia determinante per contrastare il trend di calo demografico che anche nel modenese è ormai sistemico. Il fatto che i cittadini stranieri aumentino deve essere accompagnato da politiche attente e azioni concrete verso l’inclusione e l’integrazione, fondamentali per una crescita coesa della comunità».

Tutti i dati sono consultabili sul sito della Provincia di Modena all’indirizzo:

https://www.provincia.modena.it/pubblicazione/note-congiunturali-n-2-aprile-2025/