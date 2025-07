È stato un super martedì quello vissuto al “Modena Challenger ATP 75, 41° Memorial Eugenio Fontana”. Sui campi in terra rossa del Club La Meridiana di Casinalbo di Formigine tanto pubblico, tante emozioni e buon tennis nelle partite del primo turno del torneo internazionale maschile.

SERALE. Luci accese e spalti gremiti sul Centrale del Club La Meridiana per il primo “serale” della settimana. Il numero 2 del tabellone, il colombiano Daniel Galan, ha giocato un match di grande personalità vincendo 6-1 6-1 contro Federico Arnaboldi, finalista della passata edizione del Fontana. “Ho giocato un buon match – ha spiegato il numero 107 del ranking mondiale che nel 2023 ha raggiunto gli ottavi di finale a Wimbledon perdendo contro Jannik Sinner – In questo momento la cosa più importante per me è pensare a giocare bene ed a crescere giorno dopo giorno. Mi trovo molto bene qui: amo l’Italia, le persone sono sempre molto gentili ed il cibo è fantastico. E’ la prima partecipazione al torneo de La Meridiana: ho trovato un’organizzazione molto buona e persone accoglienti”.

ITALIANI AVANTI. Il ricchissimo martedì del Memorial Fontana si è aperto alle 12 sul Centrale con uno dei match più attesi: l’esordio di Federico Cinà. Il classe 2007 di Palermo l’ha spuntata al termine di una torrida maratona contro il croato Poljicak (7-5 1-6 6-3). Nel primo set Cinà ha saputo recuperare da 0-3 e 1-4, nel secondo invece ha avuto un calo complice anche un problemino muscolare che ha richiesto l’intervento del fisioterapista. Equilibrio infine nel terzo set: Cinà è riuscito però a fare break ed a conservare il vantaggio fino al 6-3 che ha chiuso la partita: “È stato un match molto duro – ha detto lo stesso Cinà – All’inizio ho faticato ad entrare in partita ed ho subito il suo gioco. Poi mi sono ripreso, ma nel secondo c’era davvero caldo e ho sofferto. Fortunatamente sono riuscito a rimanere concentrato e a trovare le energie fisiche e mentali per chiudere il match. Ultimamente non ho giocato tante partite ed ho bisogno di stare in campo. Qui alla Meridiana sto trovando buone condizioni: campi perfetti e palline che “saltano” come piacciono a me”.

Accedono al secondo turno anche altri due italiani.

Dopo le due vittorie nel tabellone di Qualificazione, prosegue l’avventura di Stefano Travaglia: l’esperto tennista azzurro ha vinto contro il francese Blancaneaux 7-6 6-4 al termine di un match equilibratissimo.

Buona la prima anche per Andrea Pellegrino: il tennista pugliese, numero 139 del ranking ATP, ha superato 6-4 6-4 il greco Thanos: “Sono molto contento – ha sottolineato Pellegrino – Ho controllato la partita e adesso mi aspetta una sfida difficilissima contro Galan”. Pellegrino si è allenato spesso con Fabio Fognini ed ha voluto spendere un pensiero proprio per l’amico che lunedì a Wimbledon ha dato spettacolo contro Alcaraz in quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita sull’erba londinese: “Fabio è un amico, ci siamo allenati spesso insieme ed un giocatore fantastico. Sono felice sia riuscito a giocare quel tipo di match: lui è davvero un giocatore incredibile. Chi vincerà Wimbledon? Penso ci potrebbe essere la stessa finale di Parigi: oggi Sinner e Alcaraz sono i più forti di tutti”.

PARENTI E BONDIOLI. Non è andata bene, nonostante le buone prestazioni, ai due giovani tennisti “modenesi” Parenti e Bondioli. Luca Parenti del Club La Meridiana ha perso 6-2 6-4 contro lo svizzero Kym, mentre Federico Bondioli dello Sporting Sassuolo è stato sconfitto dal greco Sakellaridis 6-4 7-6.

PROGRAMMA MERCOLEDI’. Il mercoledì del Memorial Fontana si aprirà alle 11 con la sfida tra l’argentino Tirante e l’azzurro Travaglia. In contemporanea si giocheranno anche le partite del torneo di doppio: in campo anche la coppia modenese Gobbi-Parenti. A seguire altre due partite del secondo turno del singolare: il derby argentino Diaz Acosta-Cerundolo e la sfida tra Pellegrino e Galan. Non prima delle 18 sarà poi di nuovo in campo Federico Cinà che affronterà lo spagnolo Merida.

Nella serata di mercoledì non ci sarà l’incontro serale.

Anche in questa edizione l’ingresso al Club La Meridiana sarà libero e gratuito per assistere a tutte le partite del “Modena Challenger ATP 75”. Porte aperte al grande tennis…