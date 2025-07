Per il secondo anno consecutivo il CSI (Centro Sportivo Italiano) ha scelto Castellarano per le finali dei campionati nazionali “Attività Paralimpiche Open”, un chiaro successo per Sportinsieme che vede premiata la propria capacità organizzativa. La manifestazione va in scena nel fine settimana del 5/6 luglio. Sono tre gli sport rappresentati.

Il calcio a 5 che vedrà protagonista la squadra locale di Sportinsieme, i castellaranesi dovranno vedersela con il Pepo Team di Cremona, Polisportiva Csi di Rovigo, Fuorigioco di Mantova e con la seconda squadra reggiana Us Sammartine. Si gioca sul sintetico dell’Oratorio San Giovanni Bosco messo a disposizione dal Castellarano Calcio. Secondo sport rappresentato la pallavolo che vede tre squadre in lizza per il titolo nazionale: Talamonese di Sondrio, il Dosso di Cremona e l’Oratorio Murialdo di Ravenna.

Le partite si disputano presso la palestra San Giovanni XIII presso le scuole medie. Infine, la pallacanestro dove gareggiano quattro squadre: l’ASH di Taranto, Le Cince di Crema, Enjoy di Cremona e Fuorigioco di Mantova. Si gioca al Teatro dello Sport con le attrezzature messe a disposizione da Basketball.