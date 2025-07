Sono stati 23 i partecipanti al corso per nuovi volontari della sicurezza organizzato dalla Polizia Locale di Formigine nei mesi di maggio e giugno. Il percorso formativo si è articolato in sei serate, pensate per fornire ai cittadini interessati le competenze necessarie per affiancare la Polizia Locale nelle attività previste dalle convenzioni recentemente sottoscritte dal Sindaco Elisa Parenti con le associazioni attive sul territorio: il Corpo Volontari Sicurezza di Formigine e l’Associazione Nazionale Carabinieri. Tutti i corsisti hanno superato con successo l’esame finale e ora potranno scegliere a quale delle due associazioni aderire. Le due realtà che collaborano con la Polizia Locale di Formigine hanno sede in via Quattro Passi presso il Polo Integrato di Sicurezza e Protezione Civile (Volontari della Sicurezza) e in via della Stazione (Associazione Nazionale Carabinieri).

Dichiara il Sindaco Elisa Parenti: “Il volontariato rappresenta una risorsa preziosa per il nostro territorio, non solo in termini di supporto concreto alle attività delle istituzioni, ma anche come strumento di coesione sociale e partecipazione attiva alla vita della comunità. Un ringraziamento particolare va ai relatori che hanno preso parte al corso, condividendo con competenza e passione le proprie conoscenze: la comandante della Polizia Locale di Formigine Susanna Beltrami, la dottoressa Annalisa Fiorini per la parte di polizia giudiziaria, l’ingegner Marcello Sacchetti per il primo soccorso e la gestione dell’emergenza sanitaria, la dottoressa Giorgia Pifferi e Alex Spontini per la mediazione dei conflitti, l’avvocato Roberto Calzoni per l’approfondimento sul tema della privacy. La sicurezza è una priorità che affrontiamo con un approccio integrato: nei prossimi mesi installeremo nuove telecamere sul territorio comunale e sono in arrivo quattro nuovi agenti nel Corpo della Polizia Locale. Inoltre, il 15 luglio è previsto il primo incontro del tavolo di coordinamento con le associazioni attive nel settore”.

Con la conclusione del corso riprendono anche le passeggiate di prossimità. Il calendario di luglio prevede quattro appuntamenti serali, tutti alle ore 21: il 7 a Magreta (partenza dal parcheggio di fianco alla Chiesa Parrocchiale), il 14 a Colombaro (partenza dall’oratorio), il 21 a Formigine (partenza da piazza Brodolini) e il 28 a Casinalbo (partenza dal parcheggio dell’Eurospin).

L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza: la presenza in strada di volontari, membri dei 41 Gruppi di Controllo del Vicinato e semplici cittadini interessati a condividere qualche ora del proprio tempo libero rappresenta non solo un’opportunità di incontro, ma anche un segnale concreto di cura e attenzione verso la sicurezza della nostra comunità.