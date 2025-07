Da oggi e fino al 1° settembre, nel parcheggio delle scuole elementari Don Mazzoni di Corlo, lato via Battezzate, è attivo il laboratorio mobile dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae), impegnato in un monitoraggio della qualità dell’aria. Questa attività rientra in un’iniziativa promossa da Arpae e rivolta ai Comuni della Provincia, a cui il Comune di Formigine ha aderito.

Dichiara l’Assessore all’ambiente Giorgia Lombardo: “Abbiamo colto l’opportunità offerta da Arpae aderendo a questo monitoraggio gratuito e itinerante. Corlo è stato scelto proprio perché non era mai stato interessato da un controllo così dettagliato e perché abbiamo raccolto segnalazioni di disagio legate alla percezione di una maggiore presenza di inquinanti nell’aria. Con questo intervento intendiamo avere dati precisi e aggiornati per garantire la tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente”.

Il laboratorio mobile rileva inquinanti atmosferici quali PM10 (polveri con diametro aerodinamico ≤ 10 µm), PM2.5 (≤ 2.5 µm), NO₂ (biossido di azoto), O₃ (ozono), Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni. I cittadini possono consultare quotidianamente i risultati sul bollettino giornaliero pubblicato da Arpae dopo le ore 10, accedendo alla situazione riassuntiva della provincia di Modena al seguente link:

https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/dati-qualita-aria/stazioni-fisse/dati-dalle-stazioni-fisse

Ulteriori parametri come metalli (Piombo, Cadmio, Nichel, Arsenico), Benzo(a)pirene, Diossine e Furani saranno invece analizzati e resi noti nel report finale che Arpae redigerà a conclusione delle attività di monitoraggio.