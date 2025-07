Si è conclusa la quattordicesima edizione del Giugno Ravarinese con un bilancio straordinario: oltre 20.000 presenze complessive. Un risultato che conferma il ruolo della manifestazione come appuntamento centrale per il territorio, capace di attrarre pubblico e animare il paese per un intero mese all’insegna di musica, cultura e socialità.

Il calendario 2025 ha presentato più di cinquanta eventi, con proposte di grande richiamo e iniziative legate alla tradizione locale. Tra gli appuntamenti principali, il concerto di Francesco Renga, la serata con Neja, Sandy Marton ed Enzo Persueder, la Notte Bianca con l’American Party e i fuochi d’artificio, la RavaRun 5.30, la Festa della Repubblica con il passaggio degli aerei storici, il mercato marocchino e la Giornata della Relazione e dell’Inclusione. Un programma pensato per tutte le età, che ha saputo unire momenti di spettacolo, sport, festa e riflessione.

Dietro al successo del Giugno Ravarinese c’è il lavoro silenzioso e appassionato di decine di volontarie e volontari che hanno dedicato tempo ed energie per garantire la riuscita di ogni evento. Il loro impegno – dal montaggio degli allestimenti alla logistica, dall’accoglienza alla pulizia – ha reso possibile trasformare un’idea in un mese intero di festa condivisa. Un esempio concreto di collaborazione e senso di comunità, che merita il più sincero ringraziamento.

Un ringraziamento va anche alle associazioni del territorio, alle istituzioni locali e agli sponsor che hanno sostenuto la rassegna, permettendole di crescere e migliorarsi.

Il Giugno Ravarinese si conferma così una manifestazione capace di valorizzare il territorio, favorire l’incontro e costruire legami. L’obiettivo è continuare su questa strada, mantenendo viva la vocazione di festa inclusiva e aperta a tutti.