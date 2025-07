Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 2 luglio, intorno alle 18:00, gli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti in Piazzale Europa in seguito alla segnalazione di una giovane che ha riferito di essere stata infastidita da un ragazzo, una vecchia conoscenza, per una presunta questione legata a un debito economico tra i due. Arrivati prontamente sul posto, gli agenti hanno parlato con la ragazza, la quale ha spiegato che il giovane coinvolto si era già allontanato e che il motivo del loro incontro riguardava appunto una disputa economica.

La ragazza, che ha dichiarato di conoscere il ragazzo da tempo, ha anche fornito informazioni secondo cui lo stesso, un 24enne di origine tunisina, avrebbe l’abitudine di tenere sostanze stupefacenti presso la propria abitazione. Sulla base delle dichiarazioni ricevute, gli agenti hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane, che era regolarmente presente.

Durante il controllo, sono stati trovati circa 7 grammi di hashish e 12 grammi di cocaina già suddivisi in piccole dosi. Inoltre, nell’appartamento sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento della droga e una somma considerevole di denaro contante pari a 4.160 euro.

A seguito di quanto emerso, il 24enne è stato condotto negli uffici della Questura e, dopo i necessari accertamenti, è stato denunciato a piede libero con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutto il materiale trovato durante la perquisizione è stato posto sotto sequestro.