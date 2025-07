Martedì 8 luglio parte l’apprezzata rassegna di musica e spettacolo “Note di notte”, appuntamento ormai consolidato della vivace estate fioranese al castello di Spezzano. Alle ore 21.00, OsmannGold Orchestra (voce e strumenti) presenta “Sing in Swing – Made in Italy”. Un concerto con un repertorio di swing italiano impreziosito dalla voce di una cantante, un dialogo tra voce e strumenti, a cura dell’associazione Social Arts Factory. L’ingresso è libero e gratuito.

E’ questo uno dei sei gli appuntamenti con la musica di qualità di generi diversi che faranno da colonna sonora alle serate estive nella suggestiva corte dall’8 luglio al 15 agosto, proposti dall’associazione Quelli del ’29, coinvolgendo altre associazioni, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese e con il sostegno di Fondazione di Modena, nell’ambito del bando “Mi Metto all’Opera 2025”.

Durante gli eventi sarà disponibile anche il servizio bar gestito dai volontari di AVF (Associazione Volontari Fiorano).

La rassegna prosegue martedì 15 luglio, il concerto di Filippo Graziani dal titolo “Ottanta buon compleanno Ivan”, omaggio live al padre con un trio acustico. Ingresso a pagamento (15 euro), acquistabile sul posto o in prevendita online su Vivaticket.

Martedì 22 luglio tocca ai Gypsinduo (Giò Stefani e Claudio Ughetti) con il loro “Traditional tour” che tra musica, poesie e balli ricorda le tradizioni del mondo e del territorio. A cura dell’associazione Preludio APS. Ingresso libero.

Il 29 luglio arriva al Castello di Spezzano la brillante comicità di Maria Pia Timo, con il divertente spettacolo “Enciclopia”. Ingresso a pagamento (15 euro), acquistabile sul posto o sul sito www.quellidel29.it.

Martedì 5 agosto, sempre alle 21, tornano i Flexus con un concerto che attraversa le loro storiche canzoni e capolavori della musica d’autore italiana, musica classica e colonne sonore. A cura dell’associazione culturale Caotica; l’ingresso è libero.

“Note di notte” si chiude venerdì 15 agosto, alle ore 21, con il tradizionale Concerto di Ferragosto, organizzato dall’associazione Amici della Musica Nino Rota. Quest’anno sarà un omaggio alla band statunitense dei Chicago. L’ingresso è libero.

L’ingresso è come sempre fino ad esaurimento posti disponibili (199 in corte). In caso di maltempo gli eventi si svolgono in Sala delle Vedute (99 posti), con accesso per ordine di arrivo.

Per info: castellospezzano@gmail.com o 335440372.