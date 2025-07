Questa mattina il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini si è recato personalmente in cantiere per un sopralluogo tecnico, accompagnato dal Direttore Tecnico Responsabile dell’Opera, dalla Direzione Lavori, dal Responsabile della Sicurezza e dal Coordinatore dei Lavori della ditta esecutrice.

«Sono soddisfatto di poter confermare che il cronoprogramma dei lavori è pienamente rispettato – ha dichiarato il Sindaco – il ponte riaprirà entro il 16 agosto, come da impegni assunti, senza alcun ritardo».

Negli ultimi giorni sono state completate le gettate dei calcestruzzi, e a partire dalla prossima settimana prenderanno il via le opere di impermeabilizzazione, seguite dall’asfaltatura. È inoltre quasi ultimata la costruzione del nuovo marciapiede, che permetterà un transito in sicurezza per pedoni e biciclette, rappresentando un miglioramento importante in termini di accessibilità e mobilità sostenibile.

Entro pochi giorni cominceranno anche le operazioni di installazione dei guardrail e dei parapetti, ultime fasi prima della riapertura.

Il Sindaco ha voluto esprimere un ringraziamento alla ditta e a tutti gli operai coinvolti:

«Nonostante le elevate temperature di questi giorni – ha detto – il personale è al lavoro con grande impegno e professionalità. Da oggi è attiva l’ordinanza regionale che sospende i lavori nelle ore più calde della giornata (dalle 12:00 alle 16:00) per garantire la sicurezza degli addetti. Una misura corretta, che però non compromette il buon andamento del cantiere».

Il rispetto dei tempi è stato reso possibile anche grazie alle lavorazioni in orario notturno, che hanno consentito di recuperare efficienza nelle fasi più delicate dell’intervento.

L’Amministrazione comunale comunicherà a breve la data ufficiale di riapertura del ponte.