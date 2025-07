Nel pomeriggio di ieri, giovedì 03 luglio, i Carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Modena, unitamente agli operatori della Polizia Locale di Modena dotati dell’unità cinofila addestrata per la ricerca di droga, hanno svolto un servizio di controllo del territorio, concentrando la propria attenzione sui parchi cittadini e sulle aree prossime alla stazione ferroviaria ritenute più delicate sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Sono state, complessivamente, identificate 31 persone, diverse delle quali con precedenti di polizia.

Nel corso delle attività, finalizzate anche alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di droga, sono stati sanzionati amministrativamente, per detenzione di sostanze stupefacenti destinate al consumo personale, due giovani trovati in possesso di hashish. Inoltre, l’unità cinofila della Polizia Locale ha setacciato un’abitazione di viale Crispi, le cui pessime condizioni igienico-sanitarie riscontrate saranno oggetto di pronta comunicazione alle autorità competenti.