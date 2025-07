Prosegue il potenziamento del sistema di videosorveglianza sul territorio comunale. Il Comune di Formigine ha partecipato al bando del Ministero dell’Interno che prevede l’erogazione di contributi per l’implementazione degli impianti di videosorveglianza.

Il progetto prevede due direttrici principali di intervento: da un lato il monitoraggio dei parchi pubblici attraverso nuove telecamere, dall’altro il completamento della rete di controllo ai varchi di accesso al territorio comunale. In totale, si tratta di 23 nuove telecamere. Il valore complessivo dell’intervento è di 100mila euro, per i quali l’Amministrazione ha richiesto un co-finanziamento del 50% al Ministero. La restante parte sarà a carico del Comune.

Dichiara l’Assessore alla Sicurezza Andrea Corradini: “Si tratta di un ulteriore passo in avanti nella strategia di rafforzamento della sicurezza urbana. Questo progetto è stato pensato per rispondere a esigenze concrete della nostra comunità: tutelare i luoghi più frequentati, come i parchi, e completare la copertura dei varchi viari, intervenendo nel quadrante est di Formigine e Casinalbo. Le telecamere dialogheranno con la centrale operativa della Polizia Locale, integrandosi con l’infrastruttura esistente. È un investimento che conferma la volontà dell’Amministrazione di garantire un controllo sempre più capillare del territorio, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy”.

L’obiettivo è da un lato quello di aumentare la prevenzione di atti e comportamenti illeciti e dall’altro supportare il lavoro delle forze dell’ordine con strumenti che ne agevolino l’attività.

Si precisa che attualmente sul territorio comunale sono presenti 179 telecamere: 102 a Formigine, 32 a Casinalbo, 19 a Magreta, 14 a Corlo e 12 a Colombaro.