Tempo di finali e di verdetti al “Modena Challenger ATP 75, 41° Memorial Eugenio Fontana”. Il torneo internazionale di tennis maschile che si sta giocando al Club La Meridiana di Casinalbo di Formigine ha eletto i Campioni 2025 del Doppio e si prepara ad eleggere quello del singolare.

DOPPIO. Parla sudamericano il torneo di doppio del Memorial Fontana 2025. Sono l’argentino Federico Gomez e il venezuelano Luis David Martinez i Campioni del Modena Challenger ATP 75.

Gomez (numero 161 del Ranking ATP di doppio alla vigilia del torneo) e Martinez (numero 119) hanno battuto 7-5, 7-6 (5) la coppia composta dal danese Johannes Ingildsen e dallo slovacco Milos Karol.

Una finale equilibratissima che si è decisa su pochi punti. Un percorso netto quello di Gomez-Martinez che non hanno perso nemmeno un set in tutto il torneo.

A premiare i quattro protagonisti della finale c’erano il Presidente del Club La Meridiana Giovanni Pacifico Pascali, il Delegato Provinciale di Modena della FITP Mario Caliandro, l’Assessora allo Sviluppo del Comune di Formigine Giorgia Lombardo e l’Assessore allo Sport del Comune di Modena Andrea Bortolamasi.

“Siamo molto contenti di questa vittoria – hanno detto in coro i due sudamericani – Questo è un club “muy lindo”, l’organizzazione è super: è un piacere giocare qui. Grazie a tutti per il supporto, speriamo di rivederci l’anno prossimo”.

È stata una grande settimana anche per i finalisti Ingildsen-Karol: il Modena Challenger è stato il primo torneo che li ha visti giocare in coppia: “Abbiamo formato la coppia “last minute” ed abbiamo giocato un buon torneo. Siamo soddisfatti, grazie a tutti, ci siamo divertiti qui al Club La Meridiana”.

ESIBIZIONE DI WHEELCHAIR TENNIS. L’impegno e la passione per la pratica sportiva, la dedizione e lo spirito di sacrificio, la voglia di migliorarsi, divertirsi e socializzare. Il wheelchair tennis declina al meglio i valori dello sport e nello specifico del tennis. Valori e principi che il Club La Meridiana da sempre condivide e diffonde. Anche per questo il Club di Casinalbo, durante il Memorial Fontana 2025, ha voluto organizzare un’esibizione: un “doppio” diverso dal solito. Wainer Righi e Angjelin Shpijati, tennisti dello Sporting Sassuolo, hanno giocato insieme ai finalisti del torneo di doppio del Modena Challenger 75 l’argentino Federico Gomez e il venezuelano Luis Martinez. Un momento di inclusione per diffondere la pratica sportiva per tutti.

“Ci alleniamo due o tre volte alla settimana, quando ci sono i tornei anche quattro – ha spiegato Wainer Righi, numero 59 della classifica Open Italia, che dal 2021 si allena all’interno del Progetto WheelChair, portato avanti dal coach Alessio Bazzani – Per me il tennis è tanta roba: gioco ormai da quindici anni ed occupa una parte importante della mia settimana. Per me il tennis è una scuola di vita: per migliorare nel tennis bisogna migliorare anche fuori dal tennis. Oggi ci siamo divertiti tanto – conclude Wainer – Federico e Luis sono stati fantastici, veramente super tranquilli. E a tennis diciamo che ci sanno giocare…”.

A bordo campo ad assistere alla partita il Presidente del Club La Meridiana Giovanni Pacifico Pascali, il Presidente uscente Antonio Fontana e il Presidente dello Sporting Sassuolo Luca Silingardi. “Io sono molto sensibile a questi temi – ha raccontato Antonio Fontana – Mia moglie è Presidente dell’associazione di promozione sociale e laboratorio terapeutico il Tortellante che si occupa di ragazzi autistici. Penso che lo sport, in questo caso il tennis, dia la possibilità di giocare, allenarsi e stare insieme. Insomma dà un’altra possibilità nella vita a questi ragazzi. Sembra quasi che possano rinascere facendo sport con passione. Sono veramente felicissimo di aver ospitato questa esibizione alla Meridiana. È stato un momento per farsi conoscere meglio e magari per invogliare anche altri ad iniziare a praticare sport. Wainer e Angjelin sono due esempi da seguire”.

PROGRAMMA DOMENICA. Domenica sera, con inizio alle 20, sul campo Centrale del Club La Meridiana si giocherà la finale del Modena Challenger 75. Anche per la finale l’ingresso al Club La Meridiana sarà libero e gratuito. Porte aperte al grande tennis