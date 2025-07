EasyPark, l’app per la sosta più diffusa in Italia e in Europa, dall’8 luglio sarà attiva anche a Sassuolo.

Disponibile in 900 comuni in Italia, EasyPark consente agli automobilisti di iniziare, terminare e pagare la sosta su strisce blu dal proprio smartphone, in modo facile e comodo.

Molti i vantaggi di EasyPark: l’area di sosta e la relativa tariffa vengono visualizzate automaticamente tramite geolocalizzazione; è possibile prolungare la durata della sosta direttamente dal cellulare, ovunque ci si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto, pagando solo il tempo di sosta effettivamente consumato, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale; inoltre, si può utilizzare il servizio in tutti i comuni, italiani ed esteri, in cui è attivo, tra cui Modena, Vignola, Reggio Emilia, Parma, Bologna e molti altri.

“Si tratta di un’opzione in più – sottolinea l’Assessore alla Rigenerazione Urbana David Zilioli – che punta ad andare incontro alle esigenze degli automobilisti che posteggiano negli stalli a pagamento. Attraverso l’utilizzo di EasyPark non sarà solamente possibile pagare senza la necessità di avere una tasca piena di monetine, ma si potrà allungare la sosta senza bisogno di spostarsi da dove ci si trova, semplicemente con un click”.

“Siamo lieti che il nostro servizio, già attivo in migliaia di comuni in Italia e all’estero, sia ora disponibile anche a Sassuolo e di questo ringraziamo l’amministrazione comunale. La nostra app porta i benefici della digitalizzazione nella quotidianità: con EasyPark gli automobilisti possono gestire le operazioni di sosta in modo facile, comodo e veloce” afferma Giuliano Caldo, Country Director di Arrive in Italia.

Come funziona EasyPark:

Servono solo pochi secondi per installare l’app e iniziare ad usarla!

Per utilizzare EasyPark, è necessario scaricare l’app dagli store Apple e Android, inserire il numero di cellulare e disporre di carta di pagamento, anche prepagata, dei circuiti Visa, Mastercard, American Express o UnionPay International.

Le informazioni e le modalità contrattuali di servizio sono indicate sul sito web all’indirizzo https://www.easypark.com/it-it