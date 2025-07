I due erano impegnati nella salita della famosa via quando sono stati colti dal maltempo: grandine, pioggia e nuvole basse li ha costretti a fermarsi alla sosta del terzo tiro. I tecnici della stazione monte Cusna sono saliti sulla sommità della Pietra per calarsi dall’alto e raggiungere gli scalatori: stavano per iniziare le manovre di calata quando è giunto l’elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha comunicato che avrebbe svolto il recupero tramite verricello.

Sono stati così recuperati e trasportati alla piazzola di atterraggio a Castelnovo nè Monti dove gli operatori sanitari dell’ambulanza hanno valutato le loro condizioni sanitarie.