Vuoi attivare lo SPID ma non sai come fare? Non sai come funziona il Fascicolo sanitario? Non sai usare il computer o lo smartphone? Hai problemi con la posta elettronica? Non sai come attivare le notifiche di Whatsapp? Ti aiuta il Comune di Novellara, con due corsi gratuiti dedicati al digitale.

Martedì 8 e giovedì 10 luglio, in Sale del Fico alla biblioteca di Novellara si terrà un corso per imparare ad utilizzare Smartphone e App. I nostri esperti aiuteranno i partecipanti a districarsi tra applicazioni, proprietà, impostazioni fornendo tutte le istruzioni per muoversi agilmente sul proprio cellulare.

Tutti i corsi sono gratuiti.

Per informazioni chiama o scrivi un messaggio su Whatsapp al 375 9010406, scrivi una mail a digitalefacilebassareggiana@labaperti.it, chiama il numero verde regionale 800 141147