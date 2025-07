Poco dopo la mezzanotte, in via Bertona a Poviglio, si è verificato il cedimento della sponda di contenimento del canale di risalita “Canalazzo di Brescello”, largo circa 10m. Probabile causa le gallerie create dalle nutrie.

L’acqua si è riversata sulla strada via Bertona e nella campagna circostante, senza causare particolari problemi alle abitazioni, abbastanza lontane. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Bonifica che, insieme ai Vigili del fuoco da Guastalla, in poche ore sono riusciti a deviare l’acqua abbassando il livello. Al lavoro le ruspe per sistemare la sponda. Sul posto anche i carabinieri di Castelnuovo Sotto.