Schiarite al mattino, soprattutto sulle aree di pianura. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi, in particolare sulle pianure settentrionali, dove saranno probabili rovesci temporaleschi in temporanea attenuazione dal tardo pomeriggio. Nuovi fenomeni, a partire dalla tarda serata ed in nottata, in spostamento dal settore occidentale a quello centrale. Esaurimento dalla tarda notte.

Temperature minime in calo sul settore centro-occidentale con valori tra 19 e 22 gradi in pianura, in lieve aumento su quello orientale per venti di caduta, comprese tra 22 e 24 gradi. Massime in diminuzione, comprese tra 29 e 32 gradi.

Venti al mattino deboli tra ovest e nord-ovest sulle pianure emiliane, sud-occidentali sulle rimanenti aree con rinforzi e raffiche sul settore romagnolo. Nel corso della giornata tendenza a divenire in prevalenza sud-occidentali con rinforzi lungo i rilievi; raffiche lungo il crinale e nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi.

Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo.

(Arpae)