Condotte persecutorie quelle compute dall’uomo a seguito delle quali, al termine delle indagini, i carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto a cui la ragazza ha raccontato i fatti, hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 47enne abitante in un comune del modenese in ordine al reato di atti persecutori. La Procura della Repubblica preso il Tribunale di Reggio Emilia, condividendo con le risultanze investigative dei Carabinieri ha ottenuto dal GIP l’applicazione nei confronti dell’uomo della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, prescrivendogli di non avvicinarsi all’abitazione della donna e ai luoghi dalla medesima frequentati, mantenendo una distanza di 1000 metri e di non comunicare con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo con la persona offesa, disponendo anche l’applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento di natura cautelare è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto che hanno condotto le indagini.

Dalle risultanze investigative è emerso come l’uomo dal mese dal giugno 2024, quando la donna aveva manifestato la volontà di interrompere la loro relazione sentimentale, non avendo accettato tale decisione, aveva iniziato a porre in essere una serie di condotte persecutorie e vessatorie ai danni della ex: la tempestava di messaggi in cui tentava di convincerla a ripristinare il loro rapporto, si presentava ripetutamente presso il suo luogo di lavoro e la sua abitazione minacciandola di morte se avesse iniziato a frequentare altri uomini. La donna in sede di denuncia, raccontava che il suo ex compagno già nel corso della loro convivenza aveva manifestato una gelosia morbosa ed ossessiva nei suoi confronti, impedendole di uscire con le amiche e pretendendo di essere informato in ordine ad ogni suo spostamento; questo atteggiamento vessatorio si era intensificato a seguito della rottura della relazione sentimentale ed aveva raggiunto livelli allarmanti. L’uomo, ossessionato dalla ex compagna, non riuscendo ad accettare la fine della relazione, alternava momenti in cui la tempestava di messaggi dal contenuto amoroso, ad atteggiamenti minatori. Gravi condotte persecutorie quelle denunciate dalla donna, che riscontrate dai militari di Castelnovo Sotto hanno portato all’odierno provvedimento cautelare richiesto ed ottenuto dalla Procura reggiana. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.