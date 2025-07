Il Comitato regionale dei Giovani Imprenditori dell’Industria di Confindustria Emilia-Romagna ha nominato all’unanimità i Vice Presidenti che affiancheranno il neo Presidente Leonardo Figna per il quadriennio 2025-2029.

I Vice Presidenti sono:

Leonardo Borghi Gibertoni , 24 anni, del Gruppo Giovani Confindustria Emilia area Centro, CFO e R&D Manager di Leonardo srl di Bomporto (Modena), immobiliare di costruzioni e studio tecnico per consulenze edilizie

Francesco Canuti, 32 anni, del Gruppo Giovani Unindustria Reggio Emilia, titolare e socio di Popwave srl, che si occupa di consulenza strategica e progetti di crescita su LinkedIn

Rubina Sofia Savini, 36 anni, del Gruppo Giovani Confindustria Romagna, procuratrice legale dell'azienda Service srl di Ravenna, società di servizi contabili ed amministrativi

, 36 anni, del Gruppo Giovani Confindustria Romagna, procuratrice legale dell’azienda Service srl di Ravenna, società di servizi contabili ed amministrativi Marco Zaffignani, 35 anni, del Gruppo Giovani Confindustria Piacenza, Amministratore delegato Sercom srl, specializzata in marketing promozionale ed incentivazione.

«La mia squadra – dichiara il Presidente regionale dei Giovani imprenditori Leonardo Figna, Consigliere della società Molini Figna, controllante della Agugiaro&Figna Molini di Parma – rappresenta tutti i territori dell’Emilia-Romagna: è un sinonimo di grande unione e compattezza del nostro movimento. Abbiamo in programma di realizzare tante iniziative per contribuire a far crescere la cultura d’impresa e le generazioni di futuri imprenditori dell’Emilia-Romagna».